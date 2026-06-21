Los boinas rojas del GAR cumplen tres meses en Sevilla: detenciones, denuncias por botellón y miles de camisetas falsas retiradas

Boina roja calada, uniforme negro, chalecos antibalas, todoterrenos con rejas en los cristales. Los 36 agentes del GAR (Grupo de Apoyo y Reacción) se plantaron en la avenida de San Lázaro, arteria principal del barrio del Cerezo, en pleno conflicto vecinal. "A ver si dais caña", pidió una vecina a la élite de la Policía Local en el día de su estreno. Aquello fue el 18 de marzo, hace poco más de tres meses, y desde entonces la -aún- breve historia de esta unidad está marcada por un buen número de arrestos, incautaciones de droga, intervenciones de miles de camisetas falsificadas y la dimisión del segundo jefe en el escalafón.

Solo en los dos primeros meses de funcionamiento el GAR identificó a 1.956 personas, según la estadística oficial. También levantó 143 actas por drogas, intervino 69 armas e interpuso 73 denuncias por botellón durante este periodo, tal como consta en un expediente consultado por este periódico. Asimismo, los efectivos de este grupo practicaron un total de 20 detenciones, las más frecuentes por "violencia de género, contra el patrimonio, contra la salud pública, atentado a la autoridad y reclamaciones judiciales".

"La valoración no puede ser otra que la de excelente", afirmó el intendente principal del GAR, Manuel Corregidor, en un informe de respuesta a preguntas de Vox. "Haber llevado a cabo un riguroso proceso tanto de selección como de formación han sido fundamentales de cara al éxito que esta Unidad está cosechando", destacó Corregidor a mediados de mayo. "En su corta andadura, el Grupo de Apoyo y Reacción está demostrando ser un pilar fundamental de la dinámica operativa de la Policía Local de nuestra ciudad".

De la operación Champions al Polígono Sur

Desde aquella primera actuación en El Cerezo, la élite del Cuerpo ha desarrollado otras tantas en Sevilla. Entre ellas, la operación Champions -ejecutada a finales de marzo-, en la que se decomisaron alrededor de 5.000 prendas deportivas falsificadas con un valor aproximado de medio millón de euros, según precisó el Ayuntamiento. Además del material intervenido, se identificaron a 17 personas dedicadas a la comercialización de estas falsificaciones.

Camisetas incautadas por los agentes del GAR en la operación Champions. / M. G.

Y no ha sido el único gran operativo policial enfocado en combatir esta ilegalidad: el pasado 14 de mes de mayo se ejecutó la denominada operación Arcoíris, "en la que se actuó también en las zonas comerciales del Centro y de Triana", tal como consta en el citado informe. Ahí se incautaron "más 3.000 productos falsificados -ropa deportiva y bolsos- con un valor de mercado que ronda los 100.000 euros".

Asimismo, el Grupo de Apoyo y Reacción desmanteló el pasado 12 de mayo un punto de venta de drogas instalado en un kiosko del Polígono Sur. Los agentes intervinieron el interior de este establecimiento, ubicado en la calle Escultor Sebastián Santos, tres bolsas de plástico con marihuana con un peso aproximado de 1,340 kilos, una caja de moneda fraccionaria, una balanza y bolsas para distribuir las dosis, un machete de 30 centímetros de hoja, un cuchillo de grandes dimensiones y una pistola de aire comprimido tipo glock.

Droga y armas incautadas por el GAR en un kiosko del Polígono Sur. / El Correo

Sin embargo, para representantes sindicales como Santiago Raposo, en el GAR "debería prevalecer el apoyo operativo a las unidades que lo necesitan en cada momento". "Esta unidad no tiene que trabajar de paisano para controlar la venta ambulante, eso ya lo hacía la Policía Local antes. El grupo se creó para dar respaldo a policías de distritos, a controles en barrios conflictivos o a botellones en fines de semana", asevera el delegado del Csif en el Cuerpo.

Una nueva unidad sin uno de los jefes

"El GAR es una unidad que veníamos reivindicando desde hace 20 años, y con la que estamos de acuerdo desde su fundación. A día de hoy nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo que desarrolla a diario", afirma Luis Val, presidente del Sppme-A, sindicato mayoritario en la Policía Local de Sevilla. "Pero es cierto que hemos tenido la renuncia del inspector, y ese puesto hay que cubrirlo".

En concreto, el mando que dimitió era el segundo de Manuel Corregidor, la cabeza visible de este grupo policial con sede en la calle Calatrava. Su renuncia, justificada por motivos personales, se produjo el pasado 25 de mayo, y desde entonces este cargo aún no se ha cubierto, tal como confirman fuentes municipales. A pesar de ello, desde el Ayuntamiento restan importancia a esta vacante: "El jefe sigue estando, y los cuatro mandos restantes, los oficiales, también".

El GAR haciendo un control policial. / Marina Casanova

Esta situación ha dejado la plantilla actual en 35 miembros en total. "Esta es una unidad que nace corta: 30 efectivos para una ciudad como Sevilla es hacer el paripé, debería tener el doble", opina Santiago Raposo. "Aplaudimos en su momento la creación, aunque tendría que disponer de al menos 60 agentes, ocho oficiales y dos escalas ejecutivos (subinspector o inspector). Eso sería lo mínimo para empezar a trabajar".

"No se les reconoce su especialización"

"Somos partidarios desde el primer minuto del GAR, pero no con las condiciones laborales que tienen", añade asimismo Raposo desde el Csif. "Cuando se creó la unidad se elaboró un calendario específico, pero la Intervención municipal hizo un reparo y a día de hoy se les aplica el mismo que al resto de compañeros del Cuerpo. Esto al final genera un mal ambiente dentro del grupo".

"Además, no se les reconoce la especialización y la peligrosidad del trabajo que hacen a diario", señala Santiago Raposo. "Se les está maltratando laboralmente. Y no solo en lo económico, también en la formación, porque deben tener horas para formarse, y eso no se les respeta", asegura asimismo Luis Val. "Les han engañado", lamenta el presidente del Sppme-A.

Más allá de estas quejas, el respaldo a la creación de esta unidad fue prácticamente unánime a nivel político y policial. "Su trabajo y su suerte será la seguridad de nuestra ciudad", afirmó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la presentación oficial del GAR. Un apoyo y confianza que también se brindaron a nivel ciudadano justo en una época de conflictos vecinales. "A ver si dais caña".