Memoria democrática
Colectivos memorialistas piden al alcalde de Sevilla un homenaje público para la primera víctima identificada en la fosa Pico Reja
El Ayuntamiento entregará el 24 de junio los restos de José León Trejo a su familia, una cita que la Federación Andaluza de Memoria Democrática reclama que "se convierta en un acto de ciudad"
Casi 90 años después de su asesinato, José León Trejo tendrá un entierro digno. El cadáver de este sevillano apareció junto al de otras 1.785 víctimas de la represión franquista en la fosa de Pico Reja, y ha sido el primero en ser identificado. Según contó uno de sus nietos a El Correo de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla entregará los restos de José León a su familia el próximo 24 de junio, una cita que colectivos memorialistas han pedido que se convierta "en un acto de ciudad".
"La identificación de una víctima desaparecida durante más de ocho décadas constituye mucho más que un avance científico o arqueológico", señala la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD) en una carta dirigida al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. "Supone la restitución de una identidad arrebatada por la represión, la recuperación de una historia silenciada durante generaciones, así como el cumplimiento efectivo del derecho de las familias a conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos".
"Sevilla tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de ofrecer una respuesta ejemplar que honre la memoria de quien ha sido identificado y que, al mismo tiempo, represente simbólicamente a las otras 1.785 personas cuyos restos fueron recuperados en la fosa", afirma en su misiva el presidente de la FAMD, José Esteban Garrido. Por todo ello, esta federación ha solicitado al alcalde "que el acto de entrega de los restos José León Trejo a su familia se convierta en un acto de ciudad, con representación de todas las instituciones, así como de la asociativa memorialista".
Por su parte, el grupo socialista pedirá que se impulse "un acto de reconocimiento para José León Trejo y que se rotule una nueva calle en la ciudad con su nombre en homenaje a su servicio a la ciudad". Para el PSOE es "el justo reconocimiento a la trayectoria y dedicación" de León Trejo, un profesor y padre de nueve hijos que llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Sevilla por la Unión Republicana.
El Gobierno de España estará en el acto
Según ha podido saber este periódico, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha pedido información al Ayuntamiento de Sevilla sobre la entrega de los restos de José León Trejo. Asimismo, ha transmitido al Consistorio la intención de enviar a un representante de la administración nacional el próximo 24 de junio a dicho acto. Desde el Gobierno local no han trasladado a este medio sus planes respecto a esta cita.
"Sabemos que hay quien pretende homenajearlo, pero la familia no está organizando nada", afirma por su parte Fernando Sarmiento León, nieto de José León Trejo. "En cuanto a la representación institucional, cada administración sabrá lo que tiene que hacer. No nos metemos en esos asuntos", apunta Sarmiento León. "Que vaya quien crea que tiene o quiere ir. Nosotros iremos a recoger los restos de mi abuelo".
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