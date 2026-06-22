Nace Barrios Ahogados, una plataforma vecinal contra los nuevos estadios Benito Villamarín y Sánchez-Pizjuán: "Son mamotretos especulativos"

Vecinos de Nervión y Heliópolis que están en contra de los proyectos impulsados por el Betis y el Sevilla para la construcción de sus nuevos estadios se han unido para crear una nueva plataforma. 'Barrios Ahogados' nace conformada por asociaciones vecinales próximas a los nuevos Benito Villamarín y Sánchez-Pizjuán "para evitar a los mamotretos especulativos que provocarán la saturación y la pérdida de la calidad de vida, y para recuperar la ciudad para sus residentes".

Los impulsores de la plataforma, a través de un comunicado, aseguran que los estadios han ido transformándose en los últimos años con nuevas funciones comerciales y terciarias hasta convertir los barrios "en entornos urbanos muy saturados".

"El nuevo modelo americano que pretende explotar estas instalaciones deportivas 24 horas/7 días a la semana con nuevos usos terciarios no es compatible con la preservación de la calidad de vida de los vecinos. En otras ciudades como Valencia o Madrid ya se ha visto qué ocurre cuando los estadios de fútbol se convierten en espacios que priorizan el lucro por encima del vecindario", asegura esta nueva plataforma, apoyada por las asociaciones de vecinos y vecinas de Los Bermejales, Pedro Salvador, Sector Sur, Siete Calles, Reina Mercedes, Elcano, Ciudad Jardín, Gran Plaza, La Buhaira, y Huerta de Santa Teresa. Con el apoyo de Nervión Este, Parque Vivo de Guadaira, Puerto de Sevilla, Bermejales Activa y Foro de Heliópolis.

Esta plataforma nace "abierta a todas las asociaciones, AMPAS, colectivos, al comercio de barrio y -sobre todo- a todos los vecinos y vecinas interesados, y dispuesta a colaborar y compartir, trabajando para que los partidos políticos con representación municipal escuchen sus pretensiones, y a utilizar todos los resortes que la legislación les ofrece para evitar la implantación un modelo que va a alterar gravemente su calidad de vida". Ecologistas en Acción ya a llevado el proyecto del nuevo Villamarín a los tribunales.

Los nuevos Benito Villamarín y Sánchez-Pizjuán conllevan "calles saturadas, estrés y malestar"

Los vecinos que forman parte de esta plataforma consideran que ambos estadios conllevarán "más ruido, más suciedad, más tráfico, calles saturadas donde se vuelve más difícil aparcar y moverse, inseguridad, y unos niveles de estrés y malestar que afectan claramente al descanso y a la salud. Es pasar de zonas con mucha presión a zonas literalmente ahogadas por la actividad que pasa de ser esporádica a continuada".

Afirman que "no están en contra de los equipos de fútbol, ni de que se modernicen los estadios, pero exigen que se haga con equilibrio, transparencia y respeto por el entorno urbano". Por ello reclaman que "los terrenos y espacios afectados por estos proyectos no se conviertan solo en activos para grandes empresas o eventos, sino en oportunidades que realmente beneficien a los vecinos que aquí viven, y por tanto conserven su condición de espacios libres, potenciando sus usos públicos".

Los vecinos, en contra de los proyectos del Betis y el Sevilla

Para las asociaciones que componen la plataforma ambos proyectos "se venden como de mejora urbana, disfrazados con argumentos que solo el papel los aguanta". Exponen los siguientes argumentos:

" Ni las plazas prometidas serán tales , ni tiene nada de icónico añadir un mamotreto a un estadio, ni supondrán un beneficio para la ciudad, más allá de los réditos a sus promotores, al comercio mayorista, o a la hostelería".

, ni tiene nada de icónico añadir un mamotreto a un estadio, ni supondrán un beneficio para la ciudad, más allá de los réditos a sus promotores, al comercio mayorista, o a la hostelería". "La tramitación para hacer posible estos proyectos ha sido forzada para darle una apariencia de legalidad , pero un análisis independiente de la documentación tramitada hasta ahora evidencia la escasa motivación y la indefinición de unas propuestas puestas al servicio exclusivamente de los intereses de unas sociedades anónimas privadas".

para hacer posible estos proyectos ha sido , pero un análisis independiente de la documentación tramitada hasta ahora evidencia la escasa motivación y la indefinición de unas propuestas puestas al servicio exclusivamente de los intereses de unas sociedades anónimas privadas". "Los proyectos urbanísticos que se están impulsando en Nervión y Heliópolis olvidan las necesidades reales de los vecinos y, en lugar de mejorar la calidad de vida, refuerzan problemas ya existentes. Aumentan la presión sobre un tejido urbano que ya es denso, con infraestructuras saturadas y servicios públicos insuficientes, sin que se escuchen ni se valoren las preocupaciones de quienes viven aquí día a día".

Las entidades vecinales que han constituido la plataforma estiman que las operaciones planteadas por los clubes, "con el auspicio del Ayuntamiento de Sevilla, van acompañadas de la ocupación de parques y espacios libres para facilitar la implantación de miles metros cuadrados de superficies de uso terciario (comercial, hotelero, etc.), comprometiendo la seguridad de los asistentes al estadio, acusando los problemas de movilidad, calidad del aire y contaminación acústica que ya existen en estos barrios". Ambas supondrán "un pelotazo muy lucrativo para los clubes pero no son un buen negocio para la ciudad, para el comercio minorista y -sobre todo- para los residentes".