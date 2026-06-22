Caja Rural, Fundación Grupo MAS y el Club Pineda, premiados de la CEU Fernando III por su compromiso con Sevilla

Hay quienes abren mercados desde Sevilla hacia Iberoamérica, quienes sostienen la vida económica de los pueblos y quienes defienden la educación como ascensor social. Son logros que afectan a toda una sociedad pero que detrás de ellos siempre hubo un nombre y un apellido que trabajó para conseguirlos. Estos rostros, precisamente, se reunieron este lunes bajo el techo del Hotel Alfonso XIII, para ser reconocidos por su labor social en la VIII edición de los Premios CEU Fernando III.

Un año más, la Universidad CEU Fernando III reconoció trayectorias marcadas por la excelencia, el servicio y el compromiso con la sociedad. Entre el listado de premiados, destacó el nombre de Francisco Herrero León, presidente del Grupo Lamaignere y de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, que recibió el Premio Extraordinario CEU Fernando III por su trayectoria empresarial y su contribución al desarrollo económico de Sevilla y Andalucía. El galardón fue entregado por Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, presidente del CEU y Gran Canciller de la Universidad CEU Fernando III.

La ceremonia contó además con la intervención del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto Ballesteros, quien destacó la relevancia de los galardonados y su contribución al desarrollo social y económico de Andalucía. Tuvo, además, unas palabras de recuerdo para José Carlos Gómez Villamandos, alabando su trayectoria en favor de la universidad pública de calidad y, "como persona comprometida con la libertad, quiso también dar la oportunidad a nuestros jóvenes andaluces de elegir dónde querían estudiar, sin necesidad de irse fuera si su elección era estudiar en la privada". "Creo que dar derecho a elegir no hace daño a nadie, sino que mejora el sistema y genera una sana competencia, lo que es positivo para los jóvenes", abundó.

La ceremonia reunió a una amplia representación institucional, académica, empresarial, civil, militar, eclesiástica y cultural. Entre las personalidades presentes destacó el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez Antúnez, encargado de entregar uno de los reconocimientos más emotivos de la noche: el Premio CEU Fernando III Salud y la Vida, concedido a título póstumo a Manuel Fernández de la Peña, fundador de la Asociación Provida de Mairena del Alcor.

El premio fue recogido por Alicia Latorre Cañizares, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, y Concha Román del Molino, presidenta de la Asociación Provida de Mairena del Alcor, quienes pusieron en valor el legado de entrega y acompañamiento del premiado. Fernández de la Peña impulsó el grupo local de Provida, convertido en un referente nacional que en 2025 cumplió 40 años de actividad. "Manolo nos dejó una misión y las misiones que nacen de la verdad no mueren con quien las inicia sino que continúan con quienes aceptan recoger su testigo" , recordaron durante la entrega.

También tuvo un papel destacado Concha Yoldi García, presidenta de Persán y Doctora Honoris Causa por la Universidad CEU Fernando III, que entregó el Premio CEU Fernando III Empresa Innovadora a Caja Rural del Sur. Su presidente, José Luis García-Palacios Álvarez, recogió el galardón en nombre de una entidad reconocida por su crecimiento sostenido, su compromiso con el desarrollo rural, la sostenibilidad y la inclusión financiera. "Nuestras señas de identidad siguen invariables, lo cual no significa que nuestras acciones no sean adaptables a los tiempos", señaló.

En el ámbito educativo, la Fundación MAS recibió el Premio CEU Fernando III Innovación Educativa por su labor en la mejora de la calidad de vida de miles de familias y por su apuesta por la formación, el empleo y el desarrollo personal. Sus iniciativas han alcanzado ya a más de 10.000 personas. El galardón fue recogido por Vicente Martín González, presidente de Fundación MAS y Grupo MAS, y entregado por el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir. Martín González quiso recordar la importancia del impulso de la formación en jóvenes recordando que, en sus propias carnes vivió de joven la falta de oportunidades en este ámbito.

El deporte también tuvo su espacio con el reconocimiento al Real Club Pineda de Sevilla, distinguido con el Premio CEU Fernando III a la Excelencia Deportiva por su trayectoria en el fomento de la práctica deportiva y por la organización de eventos que contribuyen a situar a Sevilla como referente nacional. Su presidente, Rodrigo Molina Montes, defendió el valor formativo del deporte: "El deporte no solo forma deportistas, sino también personas. A través de él, los jóvenes aprenden valores esenciales como el esfuerzo, el respeto, la constancia y el compañerismo".

El Premio CEU Fernando III Ciencias Jurídicas fue para Santiago Martínez-Vares García, exmagistrado del Tribunal Constitucional, en reconocimiento a una dilatada trayectoria al servicio de la Justicia y a su contribución al ámbito académico y jurídico. "He sido juez toda mi vida", dijo emocionado. El premio fue entregado por Manuel Alejandro Cardenete Flores, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir, abrió el acto subrayando que los valores del esfuerzo, la perseverancia, el sacrificio y el servicio al bien común que representa el Rey San Fernando están presentes en la trayectoria de los premiados. Parejo defendió además la vocación de excelencia de la institución en la docencia, la investigación y la innovación, así como su apuesta por una formación integral inspirada en el humanismo cristiano.

Una edición más, los Premios CEU Fernando III dejaron en Sevilla una fotografía de familia de referentes que trabajan desde ámbitos muy distintos, pero con una misma idea de fondo: hacer que la empresa, la educación, el deporte, la justicia y la acción social sirvan también para mejorar la vida de los demás.