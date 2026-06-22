Cazado en Sevilla por circular a 157 km/h en una carretera limitada a 60 tras un control de la Guardia Civil
El conductor fue localizado por el GIAT tras no poder ser identificado en un primer momento
La Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache investiga a un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser detectado circulando a 157 kilómetros por hora en un tramo de carretera limitado a 60 km/h en la provincia de Sevilla.
Los hechos fueron detectados por agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache, perteneciente al Subsector de Tráfico de Sevilla, durante un control de velocidad. En ese momento, los agentes comprobaron que un turismo circulaba muy por encima del límite permitido en la vía.
Identificado días después
En un primer momento, no fue posible identificar al conductor del vehículo. Sin embargo, días después, las investigaciones realizadas por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), integrado en la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Andalucía, permitieron localizar e identificar al presunto responsable.
Tras su identificación, el conductor ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, recogido en el artículo 379.1 del Código Penal.
Penas previstas y riesgos
Este tipo de delito puede ser castigado con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, en todos los casos, conlleva la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y hasta cuatro años.
La Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad está presente en algunos de los siniestros viales más graves y continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en las carreteras. Por ello, insiste en la importancia de respetar los límites establecidos y adaptar la conducción a las condiciones de la vía.
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