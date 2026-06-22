El Kiosko Casa Matías echa el cierre tras más de una década en Triana: "Es un hasta luego lleno de esperanza"

El Kiosko Casa Matías cierra sus puertas. Así lo anunció el propio establecimiento el pasado sábado en sus redes sociales, en un comunicado que agradece a todos los clientes "haber sido parte de esta familia". Así, este bar enclavado junto a la basílica del Cachorro, en pleno barrio de Triana, pone un punto y seguido tras 13 años de historia: "Esto no es un adiós, sino un hasta luego lleno de esperanza".

"Los negocios se construyen con ladrillos, pero los recuerdos los construyen las personas. Gracias por haber hecho de Kiosco Casa Matías una familia durante todos estos años", señala el comunicado emitido por este local hostelero. "Hoy cerramos esta etapa por la reorganización de la zona, con la ilusión de que algún día podamos volver a abrir nuestras puertas en una nueva ubicación".

Ahora bien, tal como indican en este escrito, aún se desconoce cuándo y dónde será una realidad esa reapertura: "No sabemos cuándo será, pero sí que llevaremos con nosotros todo el cariño que nos habéis dado desde 2013". "Hasta pronto, durante un tiempo nos despedimos", concluye el comunicado de este establecimiento, situado en la plaza Hermanos Cruz Solís.

"Gran casa, gran familia"

Desde que se ha anunciado el cierre de Kiosko Casa Matías, varios clientes han querido tener palabras de aliento: "Gran casa, gran familia", ha enviado uno de ellos a través de las redes sociales. "Qué pena, qué grandes momentos hemos vivido", ha lamentado otra clienta. "¿Ya habéis cerrado? Queríamos ir a despedirnos", ha preguntado otra usuaria en la publicación del comunicado emitido por el local.