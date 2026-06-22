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Estabilizado el incendio forestal en La Puebla del Río, en la Reserva de la Biosfera de Doñana

El dispositivo ha trabajado durante la noche en la zona afectada por las llamas, situada en una masa de pinares integrada en la Reserva de la Biosfera de Doñana

Bomberos en una zona de pinares.

Bomberos en una zona de pinares. / Plan Infoca

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El Correo

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Sevilla

El Plan Infoca mantiene activo el dispositivo de extinción de un incendio forestal declarado este domingo en una masa de pinares de La Puebla del Río, en Sevilla, un enclave cuyo territorio forma parte de la Reserva de la Biosfera de Doñana. A las 09.30 se ha informado de que se ha estabilizado el incendio.

Evolución del incendio forestal

En sus redes sociales, el Infoca ha informado de que el equipo de trabajo que ha estado en la zona durante toda la noche ha conseguido evitar que tengan que incorporarse aviones o helicópteros, y ahora se encuentra sobre el terreno un grupo de bomberos forestales, un agente medioambiental y una autobomba.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de la localidad, las llamas afectan a parte de la Reserva de la Biosfera de Doñana, creada en noviembre de 1980 con una superficie inicial de 77.260 hectáreas, y que fue ampliada en 1989, cuando la Junta de Andalucía declaró el Parque Natural de Doñana, incluyéndose parte de su territorio en la Reserva de la Biosfera, y hoy día abarca 268.293,72 hectáreas.

Doñana y espacios protegidos

La Puebla del Río aporta territorio al Parque Nacional, Patrimonio Mundial de la Unesco, al Parque Natural y a las Zonas de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves Doñana, y Doñana Norte y Oeste (ZEC y ZEPA).

Noticias relacionadas y más

Se trata del segundo incendio que se originó este domingo en la provincia de Sevilla, donde el Infoca dio por extinguido a última hora de la noche el declarado en un paraje del término municipal de El Pedroso (Sevilla) que obligó al corte, por unas horas, de la carretera A-432.

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