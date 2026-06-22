La Fábrica de Vidrios de Sevilla es la segunda mayor obra pública paralizada en Andalucía este año por la subida del precio de los materiales

Este lunes, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) alertaba del gran volumen de actuaciones de obra pública que se había quedado desierta en la comunidad. La cifra ha disparado en lo que va de año hasta rozar las 300 (con la consecuente paralización de una inversión de 116 millones de euros), como consecuencia del fuerte incremento de los costes de construcción. En el caso de la provincia de Sevilla, este número asciende a 75, lo que suman un importe que supera los 33 millones.

Precisamente la capital hispalense alberga el segundo proyecto de obra pública desierto o paralizado en toda Andalucía: la Fábrica de Vidrios. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, buscó una empresa que se encargara de los trabajos y fracasó en el intento. La licitación quedó desierta, como informó El Correo de Andalucía, porque ninguna empresa se interesó y el Gobierno de José Luis Sanz se vio obligado a devolver 2,6 millones de fondos europeos por el retraso en los trabajos. La subvención concedida tenía una fecha límite que se sobrepasó. Pero la previsión es volver a licitar las obras. Mientras tanto, ya se ha adjudicado el primer contrato para intentarlo de nuevo.

Este se refiere al servicio de dirección de obras, dirección de ejecución de las obras y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad en su fase 1 (naves 1 y 4).

La primera en la lista, un edificio administrativo en Cádiz capital

Según datos facilitados a El Correo de Andalucía por Ceacop, el primer puesto en cuanto a inversión perdida -por ahora- en Andalucía corresponde a un proyecto en Cádiz, concretamente en su capital, dependiente del Ministerio de Hacienda a través de Patrimonio Nacional. Se trata de las obras de construcción de un nuevo edificio administrativo en la Avenida de Andalucía, 1 y 3, junto a la Plaza de la Constitución.

Este proyecto, que estaba presupuestado en 18,6 millones de euros, fue declarado desierto el pasado mes de febrero. Se trata de un gran solar en el que se ubicaba la Subdelegación del Gobierno.

El podio lo completa, en la tercera posición, un proyecto que depende del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Se trata del referido a Servicios de redacción de estudio geotécnico y de proyectos y Seguridad y salud, de Dirección de obras y Seguridad y salud, y las Obras de Construcciones, instalaciones y equipos de Matadero provincial en esta localidad gaditana. En este caso, el contrato quedó desierto, pero se ha vuelto a adjudicar, y asciende a casi 4 millones de euros.

La construcción de un polideportivo cubierto en el municipio malagueño de Sierra de Yeguas; las obras de rehabilitación del pabellón del Hospital Marítimo de Torremolinos o las obras de asfaltado de Huelva capital son otras de las intervenciones que han quedado paralizadas o desiertas entre este año y 2025.

Pérdida de fondos europeos para la Fábrica de Vidrios

El gran proyecto de más de 10 millones de euros para convertir la Fábrica de Vidrio en un contenedor cultural y centro de mayores se quedó sin 2,6 millones de fondos europeos. Fue el propio Ayuntamiento de Sevilla el que renunció a ellos. Su rehabilitación quedó desierta, igual que ocurrió con el Pabellón Real. Al no haber ninguna empresa interesada en hacerse cargo de la reforma de las naves 1 y 4, la Junta de Gobierno Local confirmó en marzo que el parón imposibilitaba "el cumplimiento de los plazos de ejecución de la subvención concedida para la financiación de las obras".

Según el expediente consultado por este periódico, el Gobierno de José Luis Sanz acordó de urgencia la renuncia total a la subvención concedida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en junio de 2023 por un importe de 2.624.850 euros, en el marco de la Convocatoria de ayudas para la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Devolución voluntaria"

Esta "devolución voluntaria" de la financiación de las obras se produjo porque ya no se iba a llegar a la fecha límite, el 31 de marzo de 2026, que era una de las condiciones establecidas en la subvención. Por ello se aprobó también solicitar al Ministerio esta renuncia, proceder al reintegro de la cantidad junto a los intereses de demora que proceda y notificar los acuerdos a la Coordinación de Fondos Europeos.

Pese a esta pérdida de fondos europeos, cuando vuelva a salir adelante el proyecto, con las modificaciones que se hayan hecho para que sea interesante para las empresas, el Ayuntamiento asegura que no tendrá problemas en poner el dinero que haga falta. "No hay ningún problema porque el Ayuntamiento ya tenía prevista esa inversión y será con o sin fondos europeos", afirmó el alcalde.