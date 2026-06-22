Farolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este verano

"Caseta pública" puede leerse en una de las estructuras levantadas en el Prado de San Sebastián. La nueva Ciudad de los Niños de Sevilla va tomando forma en este enclave de la ciudad. A principios de este mes de junio arrancaron las obras de la primera fase de este espacio infantil con el que contará la capital. El Gobierno local espera que las actuaciones finalicen, como muy tarde, a principios de julio. Con una extensión de 1.164 metros cuadrados, está tematizado en la identidad festiva de la Sevilla con guiños a la Semana Santa o la Feria de Abril.

El área de este futuro parque de juegos que recrea el Real de Los Remedios está prácticamente culminada. Esta zona se extiende por un total de 210 metros cuadrados. Una calle improvisada cubierta con un cielo de farolillos sirve de nexo de unión entre diferentes casetas con pañoletas que simulan las auténticas de los distritos municipales que alberga el recinto ferial. Nervión, Este, Casco Antiguo o Cerro-Amate son algunas de ellas.

Mientras tanto, los operarios siguen trabajando en la puesta a punto del epicentro de esta nueva Ciudad de los Niños. Se trata de una gran estructura inspirada en la antigua Pasarela que estuvo situada al final de la calle San Fernando y que sirvió como portada de la Feria de Abril entre 1896 y 1921. Esta instalación se ubicará en el centro de la explanada y contará con unas dimensiones máximas de 34 por 34 metros, alcanzando hasta 15 metros de altura en su punto más elevado.

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla, consultadas por El Correo de Andalucía, sostienen que las obras de toda esta primera fase de la nueva Ciudad de los Niños podrían estar acabadas a finales de este mes de junio o, a más tardar, a principios de julio.

Estructura inspirada en la antigua Pasarela que sirvió como portada de la Feria de Abril entre 1896 y 1921. / Marina Casanova

Casi un millón de euros de inversión

El proyecto cuenta con una inversión de 921.196,11 euros mediante un contrato adjudicado a la empresa Lappset España VR S. L. El mismo incluye el diseño, suministro e instalación de los elementos de juego previstos en esta primera fase. La intervención permitirá crear una nueva zona de juego de 1.164 metros cuadrados, distribuida en tres ámbitos tematizados vinculados a la identidad festiva de Sevilla: la antigua Pasarela de la Feria, las casetas de Feria y la Semana Santa.

La Pasarela ocupará 660 metros cuadrados; el ámbito de Capirotes y cirios, vinculado a la Semana Santa, tendrá 294 metros cuadrados; y el espacio de Casetas de Feria contará con 210 metros cuadrados. El conjunto incorporará distintos elementos de juego, tanto en altura como a nivel del suelo, y se diseñará con criterios de accesibilidad para favorecer la participación del mayor número posible de niños y niñas.

Renovación y puesta en marcha de más parques infantiles

El Ayuntamiento de Sevilla se encuentra inmerso en una estrategia de renovación y creación de nuevos espacios infantiles en la ciudad. Hasta el momento, ha procedido a renovar cinco parques infantiles de proximidad con una inversión conjunta de 704.600 euros: calle Japón, en el Parque de las Artes; Jardines de la Buhaira; plaza Farmacéutica Margarita González; Parque de la Rosaleda; y calle Graham Bell.

De igual forma, el Gobierno local ha ejecutado dos grandes parques infantiles singulares de referencia en los distritos, con una inversión conjunta de 1.068.233 euros. Se trata del Fernanda Calado Rosales en Sevilla Este y el del Paseo de Europa en Los Bermejales.