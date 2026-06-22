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Once detenidos por tráfico de drogas en Morón de la Frontera tras localizar un punto de venta junto a un centro educativo

La organización desmantelada se dedicaba a la adquisición, preparación, almacenamiento, distribución y venta al menudeo de sustancias estupefacientes, principalmente heroína y crack

Todo el material decomisado en la operación de la Policía Nacional.

Todo el material decomisado en la operación de la Policía Nacional. / El Correo

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El Correo

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Sevilla

La Policía Nacional ha culminado una investigación contra una organización presuntamente dedicada al tráfico de drogas en Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla, que se ha saldado con la detención de once personas. A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de sustancias estupefacientes, amenazas graves y pertenencia a grupo criminal.

Según la investigación, el grupo mantenía una estructura organizada y estable, con distintas personas encargadas de funciones concretas dentro de la red. Entre ellas figuraban la adquisición, preparación, almacenamiento, distribución y venta al menudeo de sustancias estupefacientes, principalmente heroína y crack.

Un punto de venta junto a un centro educativo

Las pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron identificar y localizar un punto de venta y consumo de droga que operaba en las inmediaciones de un centro educativo de Morón de la Frontera. Desde este enclave, presuntamente, se distribuían distintas sustancias estupefacientes.

La actividad del grupo investigado habría tenido también impacto en la seguridad de la zona, ya que, según la Policía Nacional, habría favorecido la comisión de numerosos delitos contra el patrimonio, presuntamente cometidos por consumidores habituales para obtener dinero con el que adquirir droga.

Registros en viviendas y en una finca

En el marco de la operación, los agentes practicaron varias entradas y registros en dos viviendas de Morón de la Frontera y en una finca ubicada en otra localidad de la provincia de Sevilla. Todos estos inmuebles estarían vinculados a los principales investigados.

Durante los registros, la Policía Nacional intervino diversas dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su distribución, además de un vehículo de alta gama, joyas, documentación y herramientas industriales de presunta procedencia ilícita.

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La droga intervenida en la operación habría alcanzado en el mercado ilícito un valor superior a los 20.000 euros. Tras las detenciones, los once arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad.

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