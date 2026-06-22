Sevilla
El ranking de las líneas de Tussam con más y menos viajeros en 2026: la lanzadera del Betis y la 2 lideran la clasificación
La empresa pública de transporte en Sevilla, en estos cinco primeros meses del año, se sustenta sobre todo en los viajeros de las líneas 2 entre Triana y Heliópolis, la 3 entre Bellavista y Pino Montano y las circulares como el C2 y el C1
Sevilla se vertebra por líneas de Tussam. A falta de más líneas de metro, el autobús es el transporte público que ahora mismo permite llegar a todos los puntos de la ciudad. Ahora bien, no todas las líneas son igual de usadas ni están viviendo la misma evolución, según los datos acumulados a mayo de 2026 a los que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. La línea 2 es el gran bastión de Tussam, la más usada con muchísima diferencia, casi el doble de su perseguidora y aún más destacada con respecto al resto. Mientras que la línea 53, que conecta la zona de Los Arcos (Avenida de Andalucía) con el Centro Penitenciario Sevilla I, es la menos viajeros tiene.
¿Cuál ha sido la línea con más viajeros en lo que llevamos de 2026? ¿En qué puesto está el autobús que coges cada día para ir al trabajo? ¿Cuáles son las líneas menos saturadas de Tussam? ¿Qué servicios están en caída libre y cada vez tienen menos usuarios? ¿Qué destinos están ganando importancia? Las cifras de Tussam en los primeros cinco meses del año ofrecen una muestra de cómo se mueven los ciudadanos en autobús por Sevilla.
¿Cuáles son las líneas más usadas de Tussam?
La línea más utilizada de Tussam en el acumulado de 2026 es, con mucha diferencia, la 2 (Puerta Triana-Heliópolis), con 4.105.400 viajeros hasta mayo. Le siguen la 3 (Bellavista-San Jerónimo-Pino Montano), con 2.147.752 viajeros; la C2 (Circular Exterior 2), con 1.890.645; la C1 (Circular Exterior 1), con 1.858.639; y la T1 (Metrocentro, Archivo de Indias-Luis de Morales), con 1.831.560 viajeros.
A continuación aparecen la 27 (Ponce de León-Sevilla Este), con 1.730.995 viajeros; la 6 (Glorieta San Lázaro-Hospital Virgen del Rocío), con 1.702.738; la 13 (Alameda-Pino Montano), con 1.572.048; la 1 (Polígono Norte-Hospital Virgen del Rocío), con 1.500.398; y la 32 (Ponce de León-Polígono Sur), con 1.420.576 viajeros.
El siguiente bloque lo forman la 5 (Puerta Triana-Santa Aurelia), con 1.267.420 viajeros; la 12 (Ponce de León-Pino Montano), con 1.251.303; la 29 (Prado San Sebastián-Torreblanca), con 1.166.824; la 37 (Puerta Jerez-Pedro Salvador-Bellavista), con 1.119.322; y la 24 (Ponce de León-Juan XXIII-Palmete), con 1.108.673 viajeros. Por encima del millón de usuarios también se sitúan la 28 (Prado San Sebastián-Alcosa), con 1.034.411 viajeros, y la C3 (Circular Interior 1), con 1.024.536.
Las líneas de Tussam que llevan menos de un millón de viajeros
Después aparecen la 22 (Prado San Sebastián-Sevilla Este), con 979.890 viajeros; la TB1 (Prado-Sevilla Este-Torreblanca), con 898.416; y la 21 (Plaza de Armas-Polígono San Pablo), con 878.101 viajeros.
En la zona media del ranking están la C4 (Circular Interior 2), con 845.878 viajeros; la LN (Línea Norte, Pino Montano-Prado San Sebastián), con 773.166; la 10 (Ponce de León-San Jerónimo), con 744.466; la EA (Plaza de Armas-Aeropuerto), con 695.767; y la 26 (Prado San Sebastián-Cerro del Águila), con 631.744 viajeros.
Les siguen la 52 (San Bernardo-Palmete), con 537.448 viajeros; la B4 (San Bernardo-Torreblanca-Sevilla Este), con 510.736; la 34 (Prado San Sebastián-Los Bermejales), con 472.601; la 25 (Prado San Sebastián-Rochelambert), con 442.803; y la LS (Santa Justa-Bellavista), con 428.190 viajeros.
A continuación figuran la 15 (Ponce de León-San Diego), con 409.117 viajeros; la 20 (Ponce de León-Polígono San Pablo), con 395.646; la 11 (Ponce de León-Los Príncipes), con 381.486; la LE (Prado San Sebastián-Sevilla Este), con 302.999; y la 14 (Alameda-Polígono Norte-Las Golondrinas), con 299.785 viajeros.
Por debajo de los 300.000 viajeros aparecen la 30 (Prado San Sebastián-La Paz), con 296.820 viajeros; la 41 (Reyes Católicos-Tablada), con 270.372; la 60 (Hospital Macarena-Alcosa-Sevilla Este), con 265.185; la 43 (San Pablo-El Carmen), con 260.242; y la 31 (Prado San Sebastián-Polígono Sur), con 248.157 viajeros.
Las líneas especiales o con destinos muy concretos, las menos usadas de Tussam
En la parte baja del ranking están la 16-C6 (línea 16, Plaza Jerónimo de Córdoba-Valdezorras, y C6, Circular Macarena Norte), con 241.591 viajeros; la CJ (San Bernardo-Ciudad de la Justicia), con 194.424; la EC (Especial Charco de la Pava-Real de la Feria), con 190.452; la 40 (Reyes Católicos-Triana), con 188.949; y el bloque NOC (servicios nocturnos), con 183.390 viajeros.
Cierran la clasificación la E0 (Especial Prado-Feria), con 173.601 viajeros; la 38 (Prado-Universidad Pablo de Olavide), con 154.439; la B3 (Gran Plaza-Santa Clara), con 85.690; la CJ1 (San Bernardo-Prado-Isla Natura), con 51.031; la C5 (Circular Centro), con 41.430; la LP (línea de servicio interno), con 35.529; la LB (Lanzadera Betis, Glorieta Plus Ultra-Sevilla Este), con 26.221; la ES (servicios especiales sin itinerario único desglosado en el PDF), con 8.780; y la 53 (Los Arcos-Centro Penitenciario), con 3.271 viajeros.
Ranking de las líneas de Tussam que más han crecido en 2026
En términos porcentuales, el mayor crecimiento del acumulado de 2026 corresponde a la LB, que pasa de 2.660 viajeros en 2025 a 26.221 en 2026, con una subida del 885,75%. Le sigue ES, que crece de 1.920 a 8.780 viajeros, un 357,29% más. Son incrementos muy altos, pero hay que leerlos con cautela porque parten de bases muy bajas y corresponden a servicios especiales, no a líneas ordinarias de gran demanda.
La tercera mayor subida es la de la C5, que pasa de 22.933 a 41.430 viajeros, con un incremento del 80,66%. Después aparece la LS, que sube de 352.645 a 428.190 viajeros, un 21,42% más. También crece con fuerza la 53, aunque con muy poco volumen total: de 2.811 a 3.271 viajeros, un 16,36%.
Entre las líneas con crecimientos relevantes figura también la CJ, que pasa de 168.832 a 194.424 viajeros, un 15,16% más. La C4 sube de 762.826 a 845.878 viajeros, un 10,89%; y la C2, una de las líneas más potentes de la red, crece de 1.721.553 a 1.890.645 viajeros, un 9,82%.
También presentan buenos datos la 21, que pasa de 809.580 a 878.101 viajeros, un 8,46% más; la 3, que sube de 1.984.224 a 2.147.752, un 8,24%; la 38, de 142.704 a 154.439, un 8,22%; y la 52, de 498.400 a 537.448 viajeros, con un crecimiento del 7,83%.
Estas son las líneas de Tussam que menos han crecido en 2026
A continuación se sitúan la C1, que crece de 1.742.467 a 1.858.639 viajeros, un 6,67%; la 25, de 416.404 a 442.803, un 6,34%; la T1, de 1.729.481 a 1.831.560, un 5,90%; y el bloque NOC, de 173.373 a 183.390 viajeros, un 5,78%.
Con crecimientos más moderados aparecen la 43, de 249.139 a 260.242 viajeros, un 4,46%; la 29, de 1.117.123 a 1.166.824, un 4,45%; la LP, de 34.255 a 35.529, un 3,72%; la 26, de 609.404 a 631.744, un 3,67%; la 24, de 1.077.654 a 1.108.673, un 2,88%; y la 30, de 288.724 a 296.820 viajeros, un 2,80%.
Cierran el ranking de líneas en positivo la 6, que pasa de 1.664.313 a 1.702.738 viajeros, un 2,31%; la EA, de 680.401 a 695.767, un 2,26%; la 22, de 960.757 a 979.890, un 1,99%; la 37, de 1.099.902 a 1.119.322, un 1,77%; la 34, de 465.042 a 472.601, un 1,63%; la 31, de 244.761 a 248.157, un 1,39%; la 41, de 266.775 a 270.372, un 1,35%; y la 5, de 1.263.114 a 1.267.420 viajeros, apenas un 0,34% más. Además, hay tres líneas que no son comparables con 2025 porque no estaban operativas a estas alturas: la TB1, con 898.416 viajeros; la 60, con 265.185; y la CJ1, con 51.031.
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