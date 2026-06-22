SANIDAD
La selección española de fútbol se cuela en el Hospital de Valme: los más pequeños desayunan con sabor a 'La Roja'
Se trata de una iniciativa impulsada por los propios profesionales de la unidad de Pediatría junto con la colaboración del servicio de Alimentación del centro y con el objetivo de hacer más agradable la estancia de los pacientes más pequeños
La Selección Española de Fútbol también se vive estos días desde la planta de Pediatría del Hospital Universitario de Valme. La expectación por el Mundial se ha colado en las habitaciones, los pasillos y hasta en los desayunos de los pequeños pacientes, gracias a una iniciativa impulsada por los propios profesionales de la unidad para hacer más agradable su estancia hospitalaria.
Balones, camisetas de la selección española y pequeñas banderas protagonizan las originales galletas que forman parte de estos desayunos temáticos, diseñados para sorprender a los menores ingresados y acercarles la emoción de la competición deportiva. Una forma de "animar a la selección" desde el hospital que ha contado también con la colaboración del servicio de Alimentación del centro.
Los pacientes más jóvenes del hospital reciben este desayuno desde el primer día de partido del equipo español y tendrán lugar todos los días que los jugadores españoles pisen el campo. El próximo será este sábado.
La actividad, según destaca el propio hospital, busca transformar un momento cotidiano como el desayuno en una "experiencia especial", capaz de arrancar sonrisas y generar conversación entre los niños, sus familias y los profesionales que los atienden. De este modo, los pacientes pediátricos pueden sentirse también partícipes del ambiente que estos días se vive fuera del hospital en torno a cada partido de La Roja.
La iniciativa se enmarca en la estrategia de humanización de la asistencia sanitaria que desarrolla el Hospital de Valme, orientada a crear entornos más cálidos, cercanos y acogedores para los menores ingresados y sus familias.
Son pequeños gestos que ayudan a hacer más llevadero el paso por el hospital y que contribuyen al bienestar emocional de los pacientes pediátricos. En este caso, con sabor a fútbol, a ilusión compartida y a apoyo a la Selección desde uno de los lugares donde cada sonrisa cuenta.
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