Los tres restaurantes de Sevilla que han sido escogidos entre los mejores de toda Europa: "Un ejemplo perfecto de la cocina española moderna"

Tres de los mejores restaurantes de toda Europa están en Sevilla. Así lo ha señalado la prestigiosa guía internacional Opinionated About Dining (OAD), que ha asegurado que entre los establecimientos hosteleros con mayor calidad del continente destacan tres sevillanos, localizados todos en la capital hispalense: Abantal, Manzil y Tribecca.

Esta guía internacional, que incorpora la experiencia del cliente en su sistema de calificación, pone así de relieve la exquisitez gastronómica de la ciudad, con tres restaurantes escogidos por ser "un ejemplo perfecto de la cocina española moderna".

Abantal, el restaurante sevillano con Estrella Michelin

El primero que se encuentra en el listado es Abantal, el restaurante de Julio Fernández con una Estrella Michelin y dos Soles de la Guía Repsol que se sitúa en el puesto 258 de Europa y 69 de España.

"Julio Fernández siente un profundo respeto por los productos de alta calidad, y su cuidada cocina combina innovación con sabores tradicionales", ha señalado la publicación.

Influencias árabes y cocina española moderna en Sevilla

Además, los comensales pueden disfrutar en este lugar de las "influencias de la cultura árabe en la cocina tradicional andaluza", con creaciones como su plato de mollejas caramelizadas con crema al estilo árabe.

"El restaurante más contemporáneo de Sevilla es un ejemplo perfecto de la cocina española moderna", ha recalcado al respecto.

Este restaurante situado en la calle Alcalde José de la Bandera número 7 cuenta con una "excelente relación calidad-precio" con un menú degustación de 13 platos por 90 euros, que se sirve en "un comedor amplio y luminoso".

Manzil y su cierre temporal

En el puesto 636 del ránking de Europa, y 143 de España, se encuentra Manzil, el restaurante de Juan Andrés Morilla que define su filosofía como "cocina para el mundo sin complejos".

Un restaurante que, a pesar de encontrarse en este prestigioso ránking, no se puede visitar por el momento, ya que en febrero de 2025 anunció su cierre temporal para trasladarse a un nuevo local, situación que se mantiene hasta la actualidad.

"En nuestra búsqueda constante por ofrecer una experiencia gastronómica excepcional, hemos tomado la decisión de cerrar temporalmente para trasladarnos a un nuevo espacio. Un cambio pensado para elevar cada detalle, en armonía con la esencia de nuestra cocina", recalcó al respecto este restaurante que servía la mejor gastronomía "liberada de ataduras, sin complejos y con ganas de conquistar los paladares sevillanos".

Tribecca, cocina de mercado con sello sevillano

El tercer restaurante sevillano que se encuentra en este listado es Tribecca, un establecimiento con un Sol de la Guía Repsol capitaneado por Pedro Giménez que se encuentra en el puesto 663 de Europa y 156 de España.

"Propiedad del mismo grupo restaurantero que gestiona el magnífico restaurante de mariscos Cañabota, esta incursión en la cocina de mercado del chef Pedro Giménez y sus hermanos Eduardo y Jaime da como resultado un restaurante acogedor, elegante y contemporáneo", ha señalado la publicación.

Recetas andaluzas y mariscos de la costa de Cádiz

Para los expertos, lo mejor de este negocio son sus recetas tradicionales andaluzas y las "magníficas materias primas" con las que cuenta, que permiten crear una carta con una amplia variedad de platos, así como una extensa lista de sugerencias del día.

"Elaborados con esmero y un toque creativo, los platos suelen incluir mariscos de extraordinaria calidad procedentes de la costa de la cercana Cádiz", ha recalcado sobre este restaurante situado en la calle Chaves Nogales número 3 de la capital que cuenta con menú degustación con previa solicitud.

Bagá, el restaurante andaluz mejor situado en la guía

Pero estos no son los únicos restaurantes andaluces que se han convertido en los mejores de Europa, sino que el segundo mejor establecimiento de todo el continente se encuentra en la provincia de Jaén.

Se trata de Bagá, un negocio encabezado por el chef Pedro Sánchez que la guía define como uno de los restaurantes "más singulares del mundo".

En la provincia de Jaén también se encuentran otros dos negocios considerados de los mejores de toda Europa: el restaurante Vandelvira de Baeza, en el puesto 41 de Europa y 15 de España, y Dama Juana de Jaén capital, en el puesto 309 y 77 de España.

Todos los restaurantes andaluces incluidos en Opinionated About Dining

La lista de todos los restaurantes andaluces que esta guía ha incluido como los mejores de Europa lo conforman negocios como Bagá, en Jaén (2), Vandelvira, en Baeza (41), Aponiente, en El Puerto de Santa María (62), Noor, en Córdoba (72), Kaleja, en Málaga (128), Bardal, en Ronda (146), Tohqa, en El Puerto de Santa María (168) y Arrieros, en Huelva (197).

A estas se suman Mesón Sabor Andaluz, en Alcalá del Valle, Cádiz (200), El Campero, en Barbate (210), Choco by Kisko García, en Córdoba (224), Skina, en Marbella (231), Abantal, en Sevilla (258), Dama Juana, en Jaén (309), LÚ, Cocina y Alma, en Jerez de la Frontera (315), Sollo, en Málaga (362), Kava, en Marbella (483) y Mantúa, en Cádiz (511).

En este prestigioso ránking también se encuentran establecimientos como Alevante Ángel León, en Chiclana de la Frontera (553), Restaurante La Costa, en Almería (627), Manzil, en Sevilla (636), Beluga, en Málaga (642), Código de Barra, en Cádiz (645), Nintai, en Marbella (568), Tribecca, en Sevilla (663), Back Tapas Bar & Restaurant, en Marbella (676), Nobu Marbella (738) y El Invernadero, en Granada (769).