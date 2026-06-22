Tussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresos

Tussam (Transportes Urbanos de Sevilla) se encuentra en un año de cambios. La llegada del tranvibús y las afecciones de las obras del metro han llevado a la empresa municipal de transporte público a reorganizar líneas y cambiar recorridos, y además se han asentado nuevos autobuses como el 60 y el CJ1. Estas apuestas, de momento, están suponiendo un acierto en número de viajeros y de ventas, según los datos acumulados hasta el mes de mayo a los que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. Durante el pasado año 2025, Tussam transportó 91.086.689 viajeros, con un incremento del 4,7% y 4.314.224 viajeros más que en 2024. Este año, ya lleva 41,28 millones de viajeros frente a 40,99 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 0,71%.

El acumulado de viajeros en este 2026 iba en descenso en los dos primeros meses del año, con una caída del 0,66% en enero y otra bajada del 0,73% en febrero. Sin embargo, esta tendencia cambió a partir de marzo: se alcanzaron los 24.133.793 usuarios (un 2,73% más frente a 2025), los 33.212.229 viajeros en abril (un 3,94% más), y los 41.281.053 usuarios en mayo (un 0,71% más). Las subidas porcentuales fueron mucho mayores de 2024 a 2025, pero estos incrementos permiten igualmente superar los registros de 2025, por lo que si esta tendencia continúa en estas cifras se superarán esos 91 millones de viajeros totales anuales.

Mensualmente, mayo ha tenido un gran frenazo con respecto al año pasado, si bien la Feria de Sevilla no ha coincidido esta vez en mayo sino en abril (en 2025 la Feria fue en la primera semana de mayo). En mayo de 2026 se han contabilizado 8,06 millones de viajeros, frente a los 9,03 millones de mayo de 2025. Es decir, casi 965.000 viajeros menos en un solo mes, una caída del 10,68%. Los kilómetros recorridos también bajan, pero menos: un 7,87%. Esto significa que la demanda cae más que la oferta, y el rendimiento por kilómetro baja de 4,79 a 4,64 viajeros/km.

Tussam | Datos a 31 de mayo de 2026 Los datos de Tussam en 2026 La empresa municipal cerró 2025 con más de 91 millones de viajeros. En 2026 mantiene el acumulado por encima del año anterior, aunque mayo registra una caída acusada respecto al mismo mes de 2025. Total 2025 91,1 M 91.086.689 viajeros, un 4,97% más que en 2024. Acumulado 2026 41,28 M Hasta mayo, frente a 40,99 millones en 2025. Evolución anual +0,71% El año sigue en positivo, pero con un margen muy estrecho. El acumulado de 2026 logra superar a 2025 desde marzo Viajeros acumulados por meses. Tras dos primeros meses en negativo, marzo y abril cambiaron la tendencia. Mayo mantiene el saldo positivo, aunque reduce con fuerza la ventaja. 2025 2026 Enero 7,44 M 7,39 M -0,66% Febrero 15,06 M 14,95 M -0,73% Marzo 23,49 M 24,13 M +2,73% Abril 31,95 M 33,21 M +3,94% Mayo 40,99 M 41,28 M +0,71% El frenazo de mayo En mayo de 2026 se contabilizaron 8,06 millones de viajeros, frente a los 9,03 millones del mismo mes de 2025. La comparación está condicionada por el calendario de la Feria de Sevilla, que en 2025 cayó en la primera semana de mayo y en 2026 no. 2025 9,03 M 2026 8,06 M Casi 965.000 viajeros menos en un solo mes. La demanda cae más que la oferta y el rendimiento baja de 4,79 a 4,64 viajeros por kilómetro. Viajeros en mayo -10,68% 8,06 millones en 2026. Kilómetros recorridos -7,87% La oferta baja menos que la demanda. Viajeros por km 4,79 → 4,64 Menor rendimiento por kilómetro.

Las ventas acumuladas de Tussam crecen un 12,36%: de 26,25 a 29,50 millones de euros

Además de un ligero aumento acumulado de viajeros, estas cifras también se reflejan de forma positiva en los ingresos de Tussam. De momento en 2026 se han ingresado ya 29.503,94 euros, frente a los 26.257,75 euros de 2025, lo que supone una subida de 3.246,18 euros, un 12,36% más. En todos los meses se ha crecido menos en mayo, donde la caída de ingresos ha sido del 7,11%. En enero hubo una diferencia positiva del 25,23% y en abril del 25,75%.

Tussam lleva 41,28 millones de viajeros en 2026 frente a los 40,99 millones de 2025, que supone un crecimiento del 0,71%

Incluso sin incluir títulos bonificados, las ventas acumuladas suben un 11,29%. De los 21.039,41 euros de 2025 se pasa en el acumulado a los 23.414,40 euros de 2026. Esto implica que Tussam prácticamente mueve los mismos viajeros que hace un año, pero ingresa bastante más.

Las líneas: ganadoras, perdedoras y la "reina" de Tussam

Los grandes cambios en cuanto a líneas con respecto al inicio de 2025 han sido las incorporaciones de la TB1 (desde Sevilla Este hasta el Prado), la 60 (desde Sevilla Este hasta el Hospital Macarena) y la CJ1 (desde San Bernardo hasta Palmas Altas). El tranvibús ya lleva en el acumulado 898.416 viajeros, la línea 60 suma 265.185 viajeros, y la CJ1 acumula 51.031 viajeros. En mayo, la TB1 ha tenido un incremento de 240.952 viajeros, la 60 ha incorporado en mayo 58.339 viajeros, y la CJ1 ha mejorado en 10.611 viajeros.

Aunque sin duda, la gran columna vertebral de Tussam sigue siendo la línea 2, con un incremento mensual de 855.734 viajeros, muy por encima del resto, doblando a la segunda. En el acumulado del año alcanza 4,10 millones de viajeros, prácticamente el doble que la segunda línea ordinaria. Aún así, ha sufrido un descenso del 0,45%. En segundo lugar está la línea 3, con 2.147.752 viajeros en el acumulado, lo que supone un 8,24% más. Y en tercer lugar está el C2, con 1.890.645 viajeros, que es un 9,82% más.

Autobuses de Tussam circulan con fluidez en una avenida de Sevilla. En este caso, las líneas CJ y C2 / Rocío Ruz - Europa Press / Europa Press

Entre las líneas con mejor evolución acumulada destacan la C2, con un crecimiento del 9,82%; la 3, que sube un 8,24%; la 21, que mejora un 8,46%; la C4, con un 10,89%; la CJ, con un incremento del 15,16%; o la 38, que tiene un 8,22% mejor. Aunque sin duda, la C5 se eleva con una mejora del 80,66% con respecto al acumulado de 2025, año en el que volvió a funcionar tras un tiempo desaparecida.

En el lado contrario, hay caídas muy relevantes en líneas importantes. La 27 pierde un 24,62% en el acumulado: pasa de 2,29 millones de viajeros a 1,73 millones, unos 565.000 menos. La 32 cae un 20,89%, de 1,79 millones a 1,42 millones, unos 375.000 menos. También bajan con fuerza la 14 (-23,64%), la 1 (-11,31%), la 13 (-11,28%) y la 10 (-10,62%).

La T1, el tranvía, en mayo sube poco en viajeros, de 365.708 a 369.384, pero lo hace con menos kilómetros: baja de 24.274 a 22.100 kilómetros. Hay que recordar que el tranvía este año se ha visto limitado por obras como la de la Plaza Nueva y la Avenida de la Constitución. Eso dispara su rendimiento de 15,07 a 16,71 viajeros por kilómetro. En el acumulado ocurre lo mismo: gana un 5,90% de viajeros, de los 1.729.481 usuarios a estas alturas de 2025 a los 1.831.560 viajeros actuales, pero reduce kilómetros un 7,47%, por lo que pasa de 14,89 a 17,04 viajeros/km. Es decir, transporta más gente con menos oferta recorrida.

Títulos de viaje de Tussam: el bonobús sigue mandando

En mayo, el título más usado es el bonobús de 10 viajes sin transbordo, con el 18,80% de utilización. Le siguen el bonobús del Consorcio con el 16,90%, la tarjeta de tercera edad con el 15,26%, el bonobús con transbordo con el 13,06% y el univiaje con el 9,77%.

Por tanto, el billete sencillo tiene poco peso, dependiendo Tussam sobre todo de usuarios recurrentes, los bonobuses, mayores, estudiantes y títulos integrados con el Consorcio. Además, la tarifa media acumulada sube de 0,43 euros en 2025 a 0,50 euros en 2026.

¿Cuál es la velocidad comercial de un autobús de Tussam?

La velocidad comercial en mayo de 2026 ha sido de 12,41 km/h. En abril era de 12,25 y en mayo de 2025 fue de 12,46. Es decir, mejora algo respecto a abril, pero está prácticamente igual que hace un año. El autobús en Sevilla sigue moviéndose a poco más de 12 km/h.

En cuanto a vueltas perdidas (servicios o recorridos programados que no llegan a prestarse con normalidad), mayo mejora bastante respecto a abril. En abril se perdieron 1.529,6 vueltas, el 1,37% sobre las reales; en mayo bajan a 650,9 vueltas, el 0,63%. En mayo, las causas principales son averías y problemas de tráfico, con porcentajes muy similares. La falta de personal aparece como un motivo casi residual en ese mes.