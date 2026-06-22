Vox responde al alcalde de Sevilla tras su rechazo a la prioridad nacional: "Sus declaraciones son irresponsables e inoportunas"

Después de que el PP rechazara en el Pleno aplicar la prioridad nacional en Sevilla, y en mitad de las negociaciones para la investidura de Juanma Moreno, José Luis Sanz volvió el pasado viernes a mostrar su oposición a esta máxima de Vox: "No se puede aplicar, es ilegal. Mientras yo sea alcalde, independientemente de la nacionalidad de cualquiera que viva aquí, todo el mundo tendrá los mismos derechos". Unas declaraciones que han desatado la "sorpresa" en la formación extrema derecha, al considerarlas "irresponsables e inoportunas".

"Debería haberlo comentado con sus compañeros de partido, como Mazón, Mañueco y María Guardiola, porque han firmado pactos con nosotros con el sentido de prioridad nacional", ha respondido este lunes la líder de Vox en Sevilla, Cristina Peláez, durante una entrevista en Onda Cero. "Ahora mismo lo que tendría que hacer alcalde es hablar con su partido, a ver qué opina de estas declaraciones que ha hecho él".

"Las declaraciones del otro día del alcalde son bastante imprudentes por la situación, el contexto y el contenido de las mismas. Es un poco increíble, estamos muy sorprendidos al respecto", ha señalado Peláez. "Le quiero recordar que faltan menos de un año para unas elecciones municipales".

Las palabras de Sanz, además, se producen en mitad de las negociaciones entre PP y Vox para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía: "Llegan a destiempo, son inoportunas y un poco irresponsables en ese sentido", ha señalado la líder local del partido. "Si resulta que Juan Manuel Moreno Bonilla llega a un acuerdo con Vox en el Parlamento para formar un Gobierno, como viene siendo en estos tres pactos anteriores, probablemente tenga que aceptar la prioridad nacional".

Moreno quiere un acuerdo "cuanto antes"

El Partido Popular mantiene la máxima "discreción" en relación con sus negociaciones con Vox y sigue sin desvelar las incógnitas existentes en torno a los temas claves como el concepto de "prioridad nacional" o la posible entrada de la formación de Santiago Abascal en el Consejo de Gobierno de San Telmo. "El único acuerdo que tenemos es la discreción", insisten los dirigentes populares cada vez que son consultados sobre el estado de las negociaciones.

Esta semana el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, reúne a todos los portavoces de los grupos y el próximo 29 de junio comunicará formalmente la candidatura de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta. A partir de ahí, se debe fijar la fecha de la primera convocatoria de Pleno, que iniciará la cuenta atrás de dos meses para otra convocatoria electoral si no hay un pacto cerrado. "Esperemos que cuanto antes se celebre la primera sesión de investidura y que tengamos un Gobierno para empezar a trabajar los presupuestos del próximo año", apremió el presidente andaluz.