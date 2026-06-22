Vuelven las obras a la calle Castilla: el Ayuntamiento comenzará los trabajos de readoquinado el 13 de julio

Vuelven las obras a la calle Castilla. La histórica vía trianera vive en los últimos meses un proceso de reurbanización con el cual se busca retirar el hormigón que cubre los desperfectos del adoquín y volver a adoquinar la zona como ya ocurrió en el tramo que discurre entre la plaza de Chapina y Procurador. Según se anunció en un principio, esta nueva fase también se trabajará en San Jorge, que presenta una situación similar.

Como ha anunciado el delegado de Triana, Manuel Alés, los trabajos comenzarán el próximo 13 de julio. De hecho, este mismo lunes están citados los vecinos de la zona y propietarios de garajes afectados en la sede del Distrito, en la calle San Jacinto 33, para conocer todos los detalles de la obra, en la que el Ayuntamiento ha invertido 140.000 euros. Por el momento, el Consistorio no ha informado de la duración de las obras.

Estado actual de la calle San Jorge. / Victoria Flores

La primera parte del proyecto comenzó el 14 de octubre y se extendieron hasta el 1 de diciembre. Así, con el objetivo de no afectar a los recorridos de la Cabalgata de Triana, la Semana Santa y la Romería del Rocío, desde el Consistorio se decidió aplazar la segunda fase hasta el verano. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunció este lunes que los trabajos en la vía "están a punto de empezar en junio".

A la espera de los cambios en el tráfico

Por el momento, no se ha instalado ningún tipo de señalización de obras en las calles afectadas. De hecho, desde el Ayuntamiento no han adelantado las afectaciones al tráfico que supondrán estas actuaciones, que se trasladarán una vez se apruebe el plan de movilidad. Esta nueva actuación, como ya ocurrió con la anterior, afectarán al recorrido de la línea 43 de Tussam, que tendrá que alterar su recorrido.

Las actuaciones se enmarcan en el plan de conservación vial del Ayuntamiento de Sevilla. Los trabajos tendrán un carácter similar a las de la primera fase. Así, se procederá a la subsanación de adoquinado y el cambio de los alcorques. Cabe destacar, que en el tramo que llega a Procurador, los trabajos se centraron en la vía y no realizaron cambios en las plazas de aparcamiento.

"Hemos planificado esta intervención para reducir al máximo las molestias a los residentes", ha explicado Alés. Para ello, una vez más, el Ayuntamiento dispondrá de una bolsa de aparcamiento temporal en el Paseo de la O, al que se accederá desde la entrada situada junto al Hotel Ribera de Triana, para los titulares de garajes en las zonas afectadas, una situación que se tramitará "con cada vecino".

Otras obras en Triana

Aunque el tráfico ha vuelto al primer tramo de Pagés del Corro tras 10 meses de obras, los trabajos siguen en el barrio. El tramo entre la avenida República de Argentina y la calle Farmacéutico Murillo Herrera reabrió a la circulación del tráfico este lunes 8 de junio. Se trata de la primera fase de una transformación integral que se realizará en la calle entera y que tendrá una duración total de 72 semanas. La última fase, entre las calles Evangelista y San Jacinto, finalizará entre finales de 2026 e inicios de 2027.

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En stand by están todavía otros trabajos anunciados por el alcalde de la capital en el viejo arrabal como las peatonalizaciones de la calle Betis y la calle Pureza. "No podemos acometer todas las obras a la vez porque colapsaríamos el barrio de Triana", explicaba el dirigente popular que insistió en que no pueden "acometer todas las obras y peatonalizaciones" que les gustaría a la vez "porque sería un auténtico caos".