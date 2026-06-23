La ocupación del Casco Antiguo de Sevilla por apartamentos turísticos no tiene freno: suma cuatro nuevos edificios en Santa Cruz o Hernando Colón

El centro de Sevilla sigue sumando nuevos apartamentos turísticos. El propio alcalde, José Luis Sanz, reconoció recientemente que en la ciudad hay 400 edificios dedicados a apartamentos turísticos, pero la cifra no dejará de aumentar, ya que semanalmente se sigue dando licencia de obra o luz verde ambiental a proyectos en diferentes barrios a lo largo de la capital. Este martes, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de esta semana, se concede el visto bueno ambiental precisamente a cuatro peticiones, ubicadas todas ellas en el centro, desde el barrio de Santa Cruz hasta el entorno de la Catedral y la Plaza Nueva.

¿Qué se puede hacer para detener la hemorragia y evitar que sigan proliferando estos proyectos? Según Sanz, nada desde el punto de vista municipal: "El apartamento turístico no lo regula el Ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía. Sin embargo, sí tenemos alguna capacidad de regulación sobre la VUT". El alcalde ha pedido más restricciones por parte de la Junta de Andalucía al respecto, que sea más dura, por lo que de momento la Gerencia de Urbanismo sigue dando continuidad a proyectos.

Nuevos apartamentos turísticos en el centro de Sevilla

La Gerencia de Urbanismo aprueba conceder la calificación ambiental para el número 10 de la calle Hernando Colón, que conecta tanto con la Plaza de San Francisco como con la Catedral de Sevilla. En esta vía, precisamente, ya hay apartamentos turísticos como Puerta Catedral Holiday Suites, en el número 5.

También se concede calificación ambiental para la actividad de apartamentos turísticos en la planta baja del número 4 de la calle Adolfo Cuéllar, al lado de la calle Zaragoza y muy cerca de la Plaza Nueva. Otro sitio céntrico y bien situado. Igual que sucede para el número 8 de la calle San Diego, más al sur entre la plaza de toros de La Maestranza y la Avenida de la Constitución. El cuarto proyecto que recibe luz verde está ubicado en el número 17 de la calle Santa Teresa, concretamente se le concede licencia ambiental para la actividad de apartamentos turísticos.

Se suman a un listado en el que recientemente se han añadido el antiguo edificio de Telefónica de la calle Feria, al norte del centro de la ciudad, que se convertirá en un complejo con 68 apartamentos turísticos. También la antigua casa de la familia de Mariano Bellver, situada en el número 5 de la plaza del Museo, que obtuvo la licencia de obras de reforma y rehabilitación el pasado marzo y en junio ha recibido ahora el visto bueno para su calificación ambiental. Allí, en el que fue hogar de este coleccionista y mecenas del arte, se dispondrán 15 apartamentos turísticos.

Urbanismo también ha dado continuidad con la calificación ambiental a proyectos en la calle San Fernando 41, frente a la antigua Real Fábrica de Tabacos (y actual rectorado de la Universidad de Sevilla); el que está en la calle Vírgenes 27; en Levíes 2; en Jesús del Gran Poder número 113; en la calle Pureza número 89; en la calle Amargura 6; en Santa Justa, los de la calle Arroyo 3-5; o en el Arenal, en la calle Rodo número 3.

Proyecto de apartamentos turísticos detenido junto al Alcázar

La Comisión Provincial de Patrimonio ha frenado, al menos por ahora, un proyecto que destaca porque se encuentra a pocos pasos de la puerta del León del Real Alcázar. En concreto, el edificio que quiere convertirse y cambiar de uso -de residencial a turístico- se ubica en la número 3 de Miguel de Mañara, a escasos 20 metros de la muralla que perimetra el conjunto palaciego y a 30 de la emblemática Puerta del León.

El inmueble de referencia se encuentra incluido dentro del BIC Conjunto Histórico de Sevilla, concretamente en el Sector 6. Real Alcázar, "que aún no cuenta con planeamiento de protección aprobado definitivamente". Además, la parcela está afectada por el trazado hipotético del BIC “Muralla Histórica”, que fue protegida por el Decreto de 22 de abril de 1949 y posee consideración de Bien de Interés Cultural.