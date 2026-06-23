Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primeros avisos rojos este martes en Andalucía: la ola de calor alcanza su pico con 44 grados y cinco provincias en alertaTussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresosEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximoMuere a los 32 años David Horrillo, exjugador de la UD Tomares, tras luchar contra la leucemia: "Nos acompañarás siempre"La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl pintoresco pueblo de Sevilla que los expertos en viajes han elegido como el más hermoso de la provincia: "Tiene una de las calles más bonitas de Europa"La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
instagramlinkedin

Sevilla

La ocupación del Casco Antiguo de Sevilla por apartamentos turísticos no tiene freno: suma cuatro nuevos edificios en Santa Cruz o Hernando Colón

Los apartamentos turísticos, que no son regulados por el Ayuntamiento de Sevilla sino por la Junta de Andalucía, ya ocupan hasta 400 edificios en la capital que anteriormente estaban destinados a otros usos

Sevilla sigue sumando proyectos de apartamentos turísticos en el centro

Sevilla sigue sumando proyectos de apartamentos turísticos en el centro / María José López / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

El centro de Sevilla sigue sumando nuevos apartamentos turísticos. El propio alcalde, José Luis Sanz, reconoció recientemente que en la ciudad hay 400 edificios dedicados a apartamentos turísticos, pero la cifra no dejará de aumentar, ya que semanalmente se sigue dando licencia de obra o luz verde ambiental a proyectos en diferentes barrios a lo largo de la capital. Este martes, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de esta semana, se concede el visto bueno ambiental precisamente a cuatro peticiones, ubicadas todas ellas en el centro, desde el barrio de Santa Cruz hasta el entorno de la Catedral y la Plaza Nueva.

¿Qué se puede hacer para detener la hemorragia y evitar que sigan proliferando estos proyectos? Según Sanz, nada desde el punto de vista municipal: "El apartamento turístico no lo regula el Ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía. Sin embargo, sí tenemos alguna capacidad de regulación sobre la VUT". El alcalde ha pedido más restricciones por parte de la Junta de Andalucía al respecto, que sea más dura, por lo que de momento la Gerencia de Urbanismo sigue dando continuidad a proyectos.

Nuevos apartamentos turísticos en el centro de Sevilla

La Gerencia de Urbanismo aprueba conceder la calificación ambiental para el número 10 de la calle Hernando Colón, que conecta tanto con la Plaza de San Francisco como con la Catedral de Sevilla. En esta vía, precisamente, ya hay apartamentos turísticos como Puerta Catedral Holiday Suites, en el número 5.

También se concede calificación ambiental para la actividad de apartamentos turísticos en la planta baja del número 4 de la calle Adolfo Cuéllar, al lado de la calle Zaragoza y muy cerca de la Plaza Nueva. Otro sitio céntrico y bien situado. Igual que sucede para el número 8 de la calle San Diego, más al sur entre la plaza de toros de La Maestranza y la Avenida de la Constitución. El cuarto proyecto que recibe luz verde está ubicado en el número 17 de la calle Santa Teresa, concretamente se le concede licencia ambiental para la actividad de apartamentos turísticos.

Se suman a un listado en el que recientemente se han añadido el antiguo edificio de Telefónica de la calle Feria, al norte del centro de la ciudad, que se convertirá en un complejo con 68 apartamentos turísticos. También la antigua casa de la familia de Mariano Bellver, situada en el número 5 de la plaza del Museo, que obtuvo la licencia de obras de reforma y rehabilitación el pasado marzo y en junio ha recibido ahora el visto bueno para su calificación ambiental. Allí, en el que fue hogar de este coleccionista y mecenas del arte, se dispondrán 15 apartamentos turísticos.

Urbanismo también ha dado continuidad con la calificación ambiental a proyectos en la calle San Fernando 41, frente a la antigua Real Fábrica de Tabacos (y actual rectorado de la Universidad de Sevilla); el que está en la calle Vírgenes 27; en Levíes 2; en Jesús del Gran Poder número 113; en la calle Pureza número 89; en la calle Amargura 6; en Santa Justa, los de la calle Arroyo 3-5; o en el Arenal, en la calle Rodo número 3.

Proyecto de apartamentos turísticos detenido junto al Alcázar

La Comisión Provincial de Patrimonio ha frenado, al menos por ahora, un proyecto que destaca porque se encuentra a pocos pasos de la puerta del León del Real AlcázarEn concreto, el edificio que quiere convertirse y cambiar de uso -de residencial a turístico- se ubica en la número 3 de Miguel de Mañara, a escasos 20 metros de la muralla que perimetra el conjunto palaciego y a 30 de la emblemática Puerta del León.

Noticias relacionadas y más

El inmueble de referencia se encuentra incluido dentro del BIC Conjunto Histórico de Sevilla, concretamente en el Sector 6. Real Alcázar, "que aún no cuenta con planeamiento de protección aprobado definitivamente". Además, la parcela está afectada por el trazado hipotético del BIC “Muralla Histórica, que fue protegida por el Decreto de 22 de abril de 1949 y posee consideración de Bien de Interés Cultural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
  2. En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027
  3. Nueva fase de las obras de la línea 3 de Metro de Sevilla: así avanzan los trabajos en el viaducto sobre la SE-20 y el Tamarguillo
  4. El alcalde de Sevilla irrumpe en las negociaciones entre PP y Vox en Andalucía: 'La prioridad nacional es ilegal y no se puede aplicar
  5. Una de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capital: es una playa artificial con arena, sombrillas y tumbonas
  6. Otra gran piscina abre en Sevilla desde el sábado 20 de junio: precios, horarios y cómo reservar entrada
  7. La Confederación del Guadalquivir insta a tomar medidas 'urgentes' ante el riesgo de contaminación en el entorno de Aznalcóllar
  8. Las cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorización

La ocupación del Casco Antiguo de Sevilla por apartamentos turísticos no tiene freno: suma cuatro nuevos edificios en Santa Cruz o Hernando Colón

La ocupación del Casco Antiguo de Sevilla por apartamentos turísticos no tiene freno: suma cuatro nuevos edificios en Santa Cruz o Hernando Colón

Llega otra obra más al centro de Sevilla: seis meses de cortes de tráfico y afecciones al peatón junto a la Alfalfa por actuaciones de Emasesa

Llega otra obra más al centro de Sevilla: seis meses de cortes de tráfico y afecciones al peatón junto a la Alfalfa por actuaciones de Emasesa

El cine de verano vuelve a Sevilla: películas al aire libre en la Diputación, en la Cartuja y en los distritos de Bellavista, Cerro Amate y Macarena

El cine de verano vuelve a Sevilla: películas al aire libre en la Diputación, en la Cartuja y en los distritos de Bellavista, Cerro Amate y Macarena

Caja Rural, Fundación Grupo MAS y el Club Pineda, premiados de la CEU Fernando III por su compromiso con Sevilla

Caja Rural, Fundación Grupo MAS y el Club Pineda, premiados de la CEU Fernando III por su compromiso con Sevilla

Cuatro meses más de obras y cortes de tráfico en la calle Castilla: en julio arranca la reurbanización que durará hasta mediados de octubre

Cuatro meses más de obras y cortes de tráfico en la calle Castilla: en julio arranca la reurbanización que durará hasta mediados de octubre

El ranking de las líneas de Tussam con más y menos viajeros en 2026: la lanzadera del Betis y la 2 lideran la clasificación

El ranking de las líneas de Tussam con más y menos viajeros en 2026: la lanzadera del Betis y la 2 lideran la clasificación

La selección española de fútbol se cuela en el Hospital de Valme: los más pequeños desayunan con sabor a 'La Roja'

El Kiosko Casa Matías echa el cierre tras más de una década en Triana: "Es un hasta luego lleno de esperanza"

El Kiosko Casa Matías echa el cierre tras más de una década en Triana: "Es un hasta luego lleno de esperanza"
Tracking Pixel Contents