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Cae un grupo criminal que robaba en viviendas de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira durante la Semana Santa

La operación policial en Sevilla ha permitido desarticular un grupo criminal, interviniendo joyas, relojes y herramientas de escalada, y se mantiene abierta a nuevas detenciones.

Objetos recuperados en Sevilla tras la intervención de la Policía Nacional.

Objetos recuperados en Sevilla tras la intervención de la Policía Nacional. / El Correo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Sevilla tras desarticular un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas cuando los propietarios se encontraban fuera de las mismas.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, la investigación comenzó al detectar la actividad de este grupo, concretamente durante la Semana Santa, cuando los agentes sustrajeron una caja fuerte de grandes dimensiones de una vivienda y la trasladaron por distintas calles del centro de Sevilla.

Los investigados aprovecharon "la multitud y el constante tránsito de personas para pasar desapercibidos". De esta forma, se acreditó la "elevada especialización" de los investigados.

Objetos recuperados en Sevilla tras la intervención de la Policía Nacional.

Objetos recuperados en Sevilla tras la intervención de la Policía Nacional. / El Correo

Estos actuaban con un reparto de tareas definido, pues mientras unos accedían al interior de las viviendas, otros permanecían en el exterior realizando labores de vigilancia para alertar de cualquier presencia policial o vecinal.

Técnicas de apertura y registros en Sevilla

Los detenidos empleaban técnicas avanzadas de apertura de puertas, como el impresioning o el ganzuado. La operación culminó con la práctica de tres entradas y registros en inmuebles ubicados en Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira.

Durante los registros, los agentes intervinieron numerosas joyas y relojes presuntamente procedentes de los robos investigados, así como herramientas utilizadas para la apertura de puertas, entre ellas material de impresioning y ganzuado, un expansor hidráulico, arneses y otros útiles para la escalada.

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La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la identificación de posibles nuevas víctimas. No se descartan nuevas detenciones.

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