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Arranca el Cine de Verano de la Diputación de Sevilla con más de 70 películas: cartelera, precios y horarios

El cineasta Alberto Rodríguez presentará la película 'Los tigres' para inaugurar la programación estival de cine en el Patio de la Diputación.

VÍDEO | Llega una nueva edición del Cine de Verano en el Patio de la Diputación

VÍDEO | Llega una nueva edición del Cine de Verano en el Patio de la Diputación

Llega una nueva edición del Cine de Verano en el Patio de la Diputación / Marina Casanova

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Diputación de Sevilla vuelve a convertir su sede en uno de los espacios culturales de referencia del verano con una nueva edición del Cine de Verano en el Patio 2026, un ciclo que ofrecerá más de 70 títulos durante todo el periodo estival.

La programación arrancará este jueves 25 de junio y se prolongará hasta el 7 de septiembre, con proyecciones en el Patio de la Diputación, en la avenida Menéndez Pelayo. La cartelera completa podrá consultarse en la web habilitada para el ciclo, www.asomatealpatio.es, mientras que las entradas estarán disponibles a través de www.patiodeladiputacion.com.

Programación del cine de verano de la Diputación de Sevilla

Programación del cine de verano de la Diputación de Sevilla

Programación del cine de verano de la Diputación de Sevilla

La presentación oficial de esta edicióntuvo lugar este martes 23 de junio en la sede del ente provincial. El cineasta sevillano Alberto Rodríguez, cuya película ‘Los tigres’ será la encargada de abrir el ciclo cinéfilo de 2026 presentó la ceremonia junto al diputado Casimiro Fernández y el presidente de la Diputación, Javier Fernández.

Noticias relacionadas y más

Listado de películas de junio y julio

Junio 2026

  • Jueves 25 de junio: Los tigres, de Alberto Rodríguez
  • Viernes 26 de junio: Los colores del tiempo, de Cédric Klapisch
  • Sábado 27 de junio: Los tigres, de Alberto Rodríguez
  • Domingo 28 de junio: La tarta del presidente, de Hasan Hadi V.O.S.E.
  • Lunes 29 de junio: Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo
  • Martes 30 de junio: La chica zurda, de Shih-Ching Tsou

Julio 2026

  • Miércoles 1 de julio: Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch
  • Jueves 2 de julio: Hamnet, de Chloé Zhao
  • Viernes 3 de julio: Tres adioses, de Isabel Coixet
  • Sábado 4 de julio: Hamnet, de Chloé Zhao
  • Domingo 5 de julio: Un simple accidente, de Jafar Panahi V.O.S.E.
  • Lunes 6 de julio: Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi
  • Miércoles 8 de julio: Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi
  • Jueves 9 de julio: Incontrolable, de Kirk Jones
  • Viernes 10 de julio: Valor sentimental, de Joachim Trier
  • Sábado 11 de julio: Todo lo que fuimos, de Cherien Dabis
  • Domingo 12 de julio: El extranjero, de François Ozon V.O.S.E.
  • Lunes 13 de julio: La cena, de Manuel Gómez Pereira
  • Martes 14 de julio: Turno de guardia, de Petra Biondina Volpe
  • Miércoles 15 de julio: Nouvelle Vague, de Richard Linklater
  • Jueves 16 de julio: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
  • Viernes 17 de julio: Mi amiga Eva, de Cesc Gay
  • Sábado 18 de julio: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
  • Domingo 19 de julio: Una hija en Tokio, de Guillaume Senez V.O.S.E.
  • Lunes 20 de julio: Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa
  • Martes 21 de julio: Michael, de Antoine Fuqua
  • Miércoles 22 de julio: Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa
  • Jueves 23 de julio: Rental Family, de Hikari Mitsuyo Miyazaki
  • Viernes 24 de julio: Bugonia, de Yorgos Lanthimos
  • Sábado 25 de julio: Rental Family, de Hikari Mitsuyo Miyazaki
  • Domingo 26 de julio: La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania V.O.S.E.
  • Lunes 27 de julio: Romería, de Carla Simón
  • Martes 28 de julio: Águilas de El Cairo, de Tarik Saleh
  • Miércoles 29 de julio: Lapönia, de David Serrano
  • Jueves 30 de julio: Proyecto Salvación, de Phil Lord y Christopher Miller
  • Viernes 31 de julio: La Grazia, de Paolo Sorrentino

Con esta nueva edición, el Cine de Verano en el Patio refuerza su papel como una de las citas culturales más esperadas de la temporada estival en Sevilla, ofreciendo cine al aire libre en un enclave emblemático y con una programación amplia que acompañará las noches de verano hasta comienzos de septiembre.

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