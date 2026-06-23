Arranca el Cine de Verano de la Diputación de Sevilla con más de 70 películas: cartelera, precios y horarios

La Diputación de Sevilla vuelve a convertir su sede en uno de los espacios culturales de referencia del verano con una nueva edición del Cine de Verano en el Patio 2026, un ciclo que ofrecerá más de 70 títulos durante todo el periodo estival.

La programación arrancará este jueves 25 de junio y se prolongará hasta el 7 de septiembre, con proyecciones en el Patio de la Diputación, en la avenida Menéndez Pelayo. La cartelera completa podrá consultarse en la web habilitada para el ciclo, www.asomatealpatio.es, mientras que las entradas estarán disponibles a través de www.patiodeladiputacion.com.

Programación del cine de verano de la Diputación de Sevilla Programación del cine de verano de la Diputación de Sevilla

La presentación oficial de esta edicióntuvo lugar este martes 23 de junio en la sede del ente provincial. El cineasta sevillano Alberto Rodríguez, cuya película ‘Los tigres’ será la encargada de abrir el ciclo cinéfilo de 2026 presentó la ceremonia junto al diputado Casimiro Fernández y el presidente de la Diputación, Javier Fernández.

Listado de películas de junio y julio Junio 2026 Jueves 25 de junio : Los tigres, de Alberto Rodríguez

: Los tigres, de Alberto Rodríguez Viernes 26 de junio : Los colores del tiempo, de Cédric Klapisch

: Los colores del tiempo, de Cédric Klapisch Sábado 27 de junio : Los tigres, de Alberto Rodríguez

: Los tigres, de Alberto Rodríguez Domingo 28 de junio : La tarta del presidente, de Hasan Hadi V.O.S.E.

: La tarta del presidente, de Hasan Hadi Lunes 29 de junio : Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo

: Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo Martes 30 de junio: La chica zurda, de Shih-Ching Tsou Julio 2026 Miércoles 1 de julio : Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch

: Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch Jueves 2 de julio : Hamnet, de Chloé Zhao

: Hamnet, de Chloé Zhao Viernes 3 de julio : Tres adioses, de Isabel Coixet

: Tres adioses, de Isabel Coixet Sábado 4 de julio : Hamnet, de Chloé Zhao

: Hamnet, de Chloé Zhao Domingo 5 de julio : Un simple accidente, de Jafar Panahi V.O.S.E.

: Un simple accidente, de Jafar Panahi Lunes 6 de julio : Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi

: Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi Miércoles 8 de julio : Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi

: Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi Jueves 9 de julio : Incontrolable, de Kirk Jones

: Incontrolable, de Kirk Jones Viernes 10 de julio : Valor sentimental, de Joachim Trier

: Valor sentimental, de Joachim Trier Sábado 11 de julio : Todo lo que fuimos, de Cherien Dabis

: Todo lo que fuimos, de Cherien Dabis Domingo 12 de julio : El extranjero, de François Ozon V.O.S.E.

: El extranjero, de François Ozon Lunes 13 de julio : La cena, de Manuel Gómez Pereira

: La cena, de Manuel Gómez Pereira Martes 14 de julio : Turno de guardia, de Petra Biondina Volpe

: Turno de guardia, de Petra Biondina Volpe Miércoles 15 de julio : Nouvelle Vague, de Richard Linklater

: Nouvelle Vague, de Richard Linklater Jueves 16 de julio : Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson Viernes 17 de julio : Mi amiga Eva, de Cesc Gay

: Mi amiga Eva, de Cesc Gay Sábado 18 de julio : Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson Domingo 19 de julio : Una hija en Tokio, de Guillaume Senez V.O.S.E.

: Una hija en Tokio, de Guillaume Senez Lunes 20 de julio : Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa

: Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa Martes 21 de julio : Michael, de Antoine Fuqua

: Michael, de Antoine Fuqua Miércoles 22 de julio : Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa

: Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa Jueves 23 de julio : Rental Family, de Hikari Mitsuyo Miyazaki

: Rental Family, de Hikari Mitsuyo Miyazaki Viernes 24 de julio : Bugonia, de Yorgos Lanthimos

: Bugonia, de Yorgos Lanthimos Sábado 25 de julio : Rental Family, de Hikari Mitsuyo Miyazaki

: Rental Family, de Hikari Mitsuyo Miyazaki Domingo 26 de julio : La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania V.O.S.E.

: La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania Lunes 27 de julio : Romería, de Carla Simón

: Romería, de Carla Simón Martes 28 de julio : Águilas de El Cairo, de Tarik Saleh

: Águilas de El Cairo, de Tarik Saleh Miércoles 29 de julio : Lapönia, de David Serrano

: Lapönia, de David Serrano Jueves 30 de julio : Proyecto Salvación, de Phil Lord y Christopher Miller

: Proyecto Salvación, de Phil Lord y Christopher Miller Viernes 31 de julio: La Grazia, de Paolo Sorrentino

Con esta nueva edición, el Cine de Verano en el Patio refuerza su papel como una de las citas culturales más esperadas de la temporada estival en Sevilla, ofreciendo cine al aire libre en un enclave emblemático y con una programación amplia que acompañará las noches de verano hasta comienzos de septiembre.