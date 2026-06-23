El cine de verano vuelve a Sevilla: películas al aire libre en la Diputación, en la Cartuja y en los distritos de Bellavista, Cerro Amate y Macarena

Las altas temperaturas ya toman la ciudad y los sevillanos se preparan para hacer frente a los meses de verano. Tomar el fresco a última hora del día es el plan preferido por muchos para soportar mejor el calor. La gran pantalla también se suma a este paquete con la programación cultural que preparan en el ciclo de cine de verano organizado por la Diputación de Sevilla o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Desde los grandes títulos del cine español hasta otros tantos largometrajes internacionales serán proyectados en la capital. También, algunos distritos de la capital, como Bellavista-La Palmera, Cerro-Amate y Macarena, dispondrán de espacios para disfrutar de películas al fresco en julio y agosto.

La más ambiciosa de todas es la oferta de la Diputación de Sevilla. Un año más, vuelve el ciclo Asómate al patio, en la sede de la institución provincial en la calle Menéndez y Pelayo. Las proyecciones arrancarán el próximo 25 de junio a partir de las 22:15 horas de la noche y se prolongarán hasta el mes de agosto. Por tan solo 5 euros los sevillanos podrán disfrutar de todo tipo de producciones nacionales e internacionales. Sin embargo, de momento no ha trascendido más información sobre los títulos que llenarán la cartelera esta edición. El ente provincial anunciará en breve todos los detalles de la cita.

Acceso gratuito en el CAAC para disfrutar de largometrajes internacionales

Por otro lado, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía organiza un año más la proyección de películas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Una cita comisariada en esta ocasión por el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SeFF), compuesto por varios largometrajes de cineastas internacionales contemporáneos. Su programación arrancó el 3 de junio y se extenderá hasta el 8 de julio con entrada gratuita y libre hasta completar aforo.

La cita está tenido lugar todos los miércoles a partir de las 22:00 horas en el patio del Padre Nuestro del CAAC. Hasta el momento, ha acogido la proyección de títulos como DJ Ahmet (2025), producción originaria de Macedonia del Norte, la película francesa La receta perfecta (2024) o La sombra de mi padre (2025), coproducida entre Nigeria y Reino Unido.

El próximo 24 de junio será la cita del título español Las líneas discontinuas (2025). Trata sobre Bea, una mujer de 50 años que se está separando de su marido. El día en el que tiene que abandonar el hogar en el que ha vivido los últimos veinte años llega a su casa y se encuentra todo patas arriba y a uno de los ladrones dormido en su cama. El 1 de julio será el turno de la estadounidense Sorry Baby (2025), que versa sobre una joven que atraviesa un momento vital marcado por una experiencia límite que ha alterado profundamente su relación con el mundo. Finalmente, el 8 de julio se proyectará la francesa Little Amélie (2025), protagonizada por una niña belga que crece en Japón y descubre el mundo, la familia, la amistad y la muerte a través de su mirada infantil.

Estos son los distritos de Sevilla que contarán con cines de verano

El distrito Bellavista-La Palmera volverá a disfrutar este verano de una programación al aire libre con propuestas para todos los públicos. El ciclo arrancará el 25 de junio en la Barriada de Pedro Salvador con la proyección de Campeonex (2023), la exitosa secuela de la película dirigida por Javier Fesser. Continuará el 9 de julio en Los Naranjitos con Sonic 3, mientras que los Jardines de Hércules acogerán el 23 de julio la comedia familiar ¿Quién es quién?. Ya en agosto, el Paseo del Parque Guadaíra proyectará el clásico de Disney en acción real La Bella y la Bestia (2017) el 6 de agosto, y el ciclo concluirá el 20 de agosto en el Paseo de Europa con Elio, una de las propuestas de animación más esperadas para el público infantil.

También, el distrito Cerro-Amate tendrá dos sesiones consecutivas a finales de junio, llevando el séptimo arte a distintos espacios públicos del barrio. La primera cita será el viernes 26 de junio en la barriada de Santa Aurelia, donde se proyectará Súper Charlie a las 22:00 horas en el Pasaje María Santísima de la Caridad. La programación continuará el sábado 27 de junio en el Parque Forja XXI de La Negrilla con la película El Casoplón, también a las 22:00 horas.

Igualmente, durante el mes de agosto, los vecinos del distrito Macarena podrán disfrutar de sesiones de cine al aire libre. Un agosto de cine regresa a esta zona de la ciudad por tercer año consecutivo en cuatro sesiones, una cada semana del citado mes en diferentes emplazamientos de este enclave de Sevilla. Las películas al fresco llegarán a la Plaza de San Gabriel, en la barriada Huerta del Carmen; la Plaza Marqués de Lozoya, en la barriada La Carrasca; la Plaza Otelo, en la barriada de La Paz; y a la Asociación El Pinar ubicada en la barriada de Campos de Soria.

Noticias relacionadas

La apuesta por la proyección de películas en los barrios de Sevilla en los meses de verano se retoma este año con más intensidad respecto a 2025. Sin embargo, la oferta se ha venido reduciendo a lo largo de los últimos años. Lejos quedan ya propuestas como las proyecciones junto al río aprovechando el fresco, entre otros planes que han ido cayendo con el paso de los años.