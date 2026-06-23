Icónica Santalucía Sevilla Fest pide a Isabel Pantoja que no cancele su concierto del sábado o emprenderá acciones legales

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha dado a conocer que, tras conocer la intención "unilateral e injustificada" de cancelar su concierto en Sevilla el próximo 27 de junio, ha instado a Isabel Pantoja a celebrar el concierto previsto en la Plaza de España de Sevilla y ha advertido de que, en caso contrario, estudiará la adopción de acciones legales, incluida la posible interposición de una denuncia por delito de estafa.

El festival ha reaccionado así al comunicado emitido por la artista a los medios de comunicación, en el que, según sostiene la organización, se anunciaba la cancelación unilateral e injustificada del concierto previsto dentro de la programación de Icónica.

Comunicado de Isabel Pantoja dirigido a los medios de comunicación / El Correo

En un comunicado urgente, los organizadores de Icónica Santalucía Sevilla Fest han mostrado su "absoluta sorpresa" ante una situación que, según afirman, reproduce un patrón similar al vivido con la cancelación previa de Il Divo. La organización asegura que, de nuevo, las informaciones sobre la suspensión le han llegado a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Uno de los puntos centrales del conflicto, sengún la organización, se encuentra en la representación de la artista. El festival señala que, ante la referencia incluida en el comunicado de Isabel Pantoja a conversaciones mantenidas entre empresas "ambas ajenas a la artista", existe una "grave preocupación", ya que la empresa con la que Icónica contrató el concierto habría manifestado "en todo momento" que ostentaba la representación de Isabel Pantoja.

Por este motivo, Icónica Santalucía Sevilla Fest asegura que analizará "todo tipo de acciones legales", entre ellas la interposición de una denuncia por presunto delito de estafa.

La organización defiende, además, que ha cumplido "en todo momento" con los compromisos adquiridos durante el proceso contractual. También recuerda que asumió el coste total de la devolución de entradas tras la cancelación del concierto de Il Divo.

Pese al conflicto abierto, el festival afirma que su prioridad es "que el público que ha comprado su entrada pueda disfrutar del concierto". Por ello, asegura que se ha puesto en contacto directo con Isabel Pantoja para confirmar la celebración del espectáculo, al entender que "todo está preparado" y que se han cumplido las obligaciones contractuales.

Icónica insiste en que la voluntad manifestada por la artista sería la de actuar en el festival, por lo que reclama que el concierto se mantenga el próximo sábado en la Plaza de España de Sevilla.