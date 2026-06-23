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Interceptado en la A-4 un conductor ebrio que circulaba en sentido contrario durante más de 10 kilómetros

Un dispositivo de emergencia interceptó al vehículo en la A-4, cuyo conductor se enfrenta a penas de prisión por su peligrosa actuación

Interceptado en la A-4 un conductor ebrio que circulaba en sentido contrario durante más de 10 kilómetros

Interceptado en la A-4 un conductor ebrio que circulaba en sentido contrario durante más de 10 kilómetros / El Correo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Guardia Civil investiga a un conductor tras recorrer más de 10 kilómetros en sentido contrario por la A-4 y dar positivo en alcohol, una actuación de extrema gravedad que obligó a activar un dispositivo de emergencia durante la noche. El vehículo circuló por la calzada destinada al sentido Cádiz, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía, hasta que fue interceptado por agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla. Tras ser sometido a la prueba de alcoholemia, el conductor arrojó tasas muy superiores a las permitidas y ahora se enfrenta a posibles responsabilidades penales.

El Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla procedieron a la investigación del conductor de un turismo que circulaba por la autovía A-4, recorriendo más de 10 kilómetros en sentido contrario, por la calzada destinada al sentido Cádiz desde la altura del kilómetro 534.

El dispositivo activado por la Central de Servicios de la Guardia Civil de Sevilla, 062, permitió interceptar al vehículo y ser alcanzado por los agentes en servicio, tras haber hecho caso omiso a las señales de detención.

Resultado positivo en alcoholemia

Sometido a la prueba de detección alcohólica, arrojó unas tasas de 0,88 mg/l y 0,92 mg/l en aire espirado. El conductor fue puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas.

El investigado se enfrenta a graves consecuencias penales ya que, circular en sentido contrario en una autovía en las circunstancias que lo hizo, constituye un delito de conducción temeraria tipificado en el artículo 380 del Código Penal, con penas de prisión de seis meses a dos años. La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, recogida en el artículo 379, puede conllevar penas de tres a seis meses de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad y la privación del derecho a conducir.

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Es importante recordar que conducir bajo los efectos del alcohol y realizar maniobras temerarias como circular en sentido contrario en una autovía suponen conductas de extrema gravedad que ponen en riesgo la vida de terceros.

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