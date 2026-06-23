Tráfico en Sevilla
Nuevo corte de tráfico en la avenida de Jerez de Sevilla por las obras del acceso ferroviario al Puerto
El Ayuntamiento de Sevilla restringe un carril por sentido en la avenida de Jerez hasta el 28 de agosto por las obras del acceso ferroviario al Puerto
Los conductores que circulan habitualmente por la avenida de Jerez deberán extremar la precaución durante los próximos dos meses debido a un nuevo corte parcial de tráfico motivado por las obras del futuro acceso ferroviario al Puerto de Sevilla.
El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que, desde el próximo 26 de junio y hasta el 28 de agosto, permanecerá cortado un carril por sentido en un tramo de esta vía, una de las principales conexiones entre el sur de la ciudad y el entorno portuario.
En concreto, la restricción afectará al tramo comprendido entre los números 53 y 26 de la avenida de Jerez, a la altura del antiguo Cuartel Alfonso XIII, donde continúan avanzando los trabajos para la construcción del nuevo acceso ferroviario al Puerto.
Aunque la circulación no quedará completamente interrumpida, la reducción de carriles podría provocar retenciones puntuales, especialmente en las horas de mayor intensidad de tráfico. Por ello, desde el Consistorio se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y atender a la señalización provisional instalada en la zona.
Todos los detalles del corte de tráfico
- Vía afectada: avenida de Jerez.
- Tramo: entre los números 53 y 26 (antiguo Cuartel Alfonso XIII).
- Afección: corte de un carril por sentido.
- Fechas: del 26 de junio al 28 de agosto.
- Motivo: avance de las obras del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla.
Las obras forman parte del proyecto estratégico para mejorar la conexión ferroviaria con el Puerto de Sevilla, una infraestructura que permitirá reforzar el transporte de mercancías y potenciar la actividad logística vinculada al recinto portuario.
Este nuevo corte se prolongará durante buena parte del verano y afectará a una vía muy transitada por los vecinos de los barrios del sur de la capital, así como por los conductores que acceden diariamente a la ciudad desde el área metropolitana.
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