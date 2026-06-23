Llega otra obra más al centro de Sevilla: seis meses de cortes de tráfico y afecciones al peatón junto a la Alfalfa por actuaciones de Emasesa

El centro de Sevilla sigue renovándose. Unas obras acaban, como las de Méndez Núñez, Dueñas, Gerona o Santa Ángela de la Cruz, y otras llegan, como la intervención que comenzará en los próximos meses en la calle Vírgenes, en pleno Casco Antiguo de la ciudad. Dentro de su planificación de actuaciones para la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, Emasesa afrontará una intervención integral en esta vía cercana la Alfalfa y las plazas de San Leandro y Cristo de Burgos, concretamente en el tramo desde la confluencia con la calle Águilas hasta la plaza Nuestro Padre Jesús de la Salud y la calle Conde de Ibarra. Supondrá 26 semanas -casi seis meses- de cortes de tráfico y afecciones a la circulación de peatones por la acera, o el acceso a viviendas.

El proyecto, para el cual se está licitando ya un contrato por valor de 855.589,22 euros, IVA incluido, consiste en los trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales, así como la instalación de una nueva red de baldeo. También se contempla una plataforma única, pavimento de granito y adoquín de granito. Las empresas tienen hasta el 10 de junio de 2027 para presentar sus ofertas.

La calle Vírgenes tendrá una nueva red de abastecimiento y saneamiento

El proyecto parte del mal estado de las infraestructuras hidráulicas existentes. Según el pliego de condiciones consultado por El Correo de Andalucía, la red de saneamiento y sus acometidas presentan obsolescencia, materiales inadecuados y degradados, mientras que la red de abastecimiento sufre obstrucciones por sedimentación, averías frecuentes, fugas y una pérdida notable de capacidad de caudal. A ello se suma que actualmente la calle Vírgenes no dispone de red de baldeo, por lo que la obra incorpora una instalación específica para este servicio de limpieza viaria.

La intervención contempla la renovación de las conducciones de abastecimiento por tuberías de fundición dúctil, con nuevas conexiones a la red en servicio, válvulas, hidrantes contraincendios y la sustitución de 27 acometidas domiciliarias. En saneamiento, se instalarán nuevas tuberías de gres vitrificado, pozos de registro, imbornales y alrededor de 40 acometidas domiciliarias. Para evitar cortes de suministro durante los trabajos, el proyecto prevé una canalización provisional de polietileno que mantenga el servicio a los inmuebles afectados.

La obra de la calle Vírgenes incluye repavimentación, plataforma única y adoquín

Como en otras obras que se han venido ejecutando por parte de Emasesa, también se aprovechará que hay que levantar todo el pavimento para la repavimentación completa de la calle Vírgenes. Se proyecta una plataforma única, compartida por peatones y vehículos, con un correaguas de mármol amarillo, pavimento de granito Gris Quintana y una doble hilada de adoquín de granito recuperado junto a las fachadas.

También se actuará en el entorno de la plaza Nuestro Padre Jesús de la Salud y la cabecera de la iglesia de San Nicolás de Bari. En esta zona se mantendrá la estética de la Judería y del barrio de San Bartolomé, con mármol Sierra Elvira y mármol amarillo, aunque con piezas de menor formato, mayor espesor y acabado serrado para mejorar la resistencia y evitar deslizamientos. La nueva pavimentación se extenderá hasta la esquina de Conde de Ibarra, reforzando la imagen urbana de este acceso sur a la calle Vírgenes.

Afecciones a la movilidad y cortes de tráfico por la intervención en la calle Vírgenes

Los trabajos tendrán afecciones en la movilidad de la zona. La calle Vírgenes quedará afectada en su totalidad y la calle Almirante Hoyos pasará a funcionar como fondo de saco desde Cabeza del Rey Don Pedro hasta su encuentro con Vírgenes, manteniendo únicamente el acceso rodado a dos garajes con vado autorizado mediante sistema alternativo. El proyecto prevé también afecciones parciales al tránsito peatonal, con vallado de obra y pasarelas provisionales para garantizar el acceso a viviendas y comercios.

Al tratarse de una intervención en un ámbito histórico sensible, también habrá vigilancia arqueológica. La calle Vírgenes se encuentra dentro del ámbito del Plan Especial de Protección del Sector 5, San Bartolomé, y el inicio sur de la vía está incluido en el entorno de protección de 50 metros del convento de Madre de Dios, declarado Bien de Interés Cultural. Antes del comienzo de los trabajos deberá notificarse el nombramiento de un arqueólogo y contar con la autorización correspondiente de la Junta de Andalucía. El contrato prevé una penalización de 400 euros por cada día de retraso.