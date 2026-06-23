PARQUE
El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación
Este recinto dispone de todo tipo de juegos como chorros, lluvia artificial y cubos basculantes
Ocio refrescante al aire libre totalmente gratuito. Puede parecer un objetivo demasiado ambicioso y difícil de lograr para las familias, pero es lo que ofrecen parques de agua como el instalado en el Parque de los Álamos de Bormujos, que ya está en marcha y disponible para visitar sus atracciones para todas las edades y con entrada completamente libre.
De ese modo, desde este pasado miércoles, vecinos y visitantes pueden acudir a este entorno situado en pleno centro de Bormujos en el que los más pequeños pueden disfrutar de una amplia variedad de atracciones y juegos acuáticos sin tener que abonar un solo euro.
Chorros, lluvia artificial y cubos basculantes para los niños en Sevilla
Para ello, el parque 'splash' del Parque de los Álamos cuenta con elementos interactivos y atracciones para todas las edades, con juegos como los chorros de agua, los resortes activables, los elementos de lluvia artificial o los cubos basculantes que arrojan sobre los usuarios un torrente de agua fresca.
Además, en este lugar pueden jugar con distintos tipos de grifos y estructuras, diseñadas específicamente para que los menores puedan divertirse y refrescarse durante todo el verano.
Horario, mantenimiento y servicios del Parque de los Álamos de Bormujos
Este parque de agua, situado en la calle Pablo Coso Calero Maestro Nacional de Bormujos, comenzó su actividad este pasado miércoles y estará disponible de lunes a domingo, a excepción de los martes, que cerrará para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y limpieza.
El recinto acuático se podrá visitar tanto durante la mañana como la tarde, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.
De igual modo, en el Parque de los Álamos, los menores pueden encontrar una amplia variedad de atracciones y juegos para todas las edades y necesidades, así como un bar en el que las familias pueden tomar un aperitivo mientras los niños juegan.
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