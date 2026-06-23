Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primeros avisos rojos este martes en Andalucía: la ola de calor alcanza su pico con 44 grados y cinco provincias en alertaTussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresosEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximoMuere a los 32 años David Horrillo, exjugador de la UD Tomares, tras luchar contra la leucemia: "Nos acompañarás siempre"La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl pintoresco pueblo de Sevilla que los expertos en viajes han elegido como el más hermoso de la provincia: "Tiene una de las calles más bonitas de Europa"La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
instagramlinkedin

PARQUE

El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación

Este recinto dispone de todo tipo de juegos como chorros, lluvia artificial y cubos basculantes

Bormujo abre su Parque del Agua del Parque de los Álamos.

Bormujo abre su Parque del Agua del Parque de los Álamos. / Ayuntamiento de Bormujos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Ocio refrescante al aire libre totalmente gratuito. Puede parecer un objetivo demasiado ambicioso y difícil de lograr para las familias, pero es lo que ofrecen parques de agua como el instalado en el Parque de los Álamos de Bormujos, que ya está en marcha y disponible para visitar sus atracciones para todas las edades y con entrada completamente libre.

De ese modo, desde este pasado miércoles, vecinos y visitantes pueden acudir a este entorno situado en pleno centro de Bormujos en el que los más pequeños pueden disfrutar de una amplia variedad de atracciones y juegos acuáticos sin tener que abonar un solo euro.

Chorros, lluvia artificial y cubos basculantes para los niños en Sevilla

Para ello, el parque 'splash' del Parque de los Álamos cuenta con elementos interactivos y atracciones para todas las edades, con juegos como los chorros de agua, los resortes activables, los elementos de lluvia artificial o los cubos basculantes que arrojan sobre los usuarios un torrente de agua fresca.

Además, en este lugar pueden jugar con distintos tipos de grifos y estructuras, diseñadas específicamente para que los menores puedan divertirse y refrescarse durante todo el verano.

Horario, mantenimiento y servicios del Parque de los Álamos de Bormujos

Este parque de agua, situado en la calle Pablo Coso Calero Maestro Nacional de Bormujos, comenzó su actividad este pasado miércoles y estará disponible de lunes a domingo, a excepción de los martes, que cerrará para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y limpieza.

El recinto acuático se podrá visitar tanto durante la mañana como la tarde, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Noticias relacionadas y más

De igual modo, en el Parque de los Álamos, los menores pueden encontrar una amplia variedad de atracciones y juegos para todas las edades y necesidades, así como un bar en el que las familias pueden tomar un aperitivo mientras los niños juegan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
  2. En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027
  3. Nueva fase de las obras de la línea 3 de Metro de Sevilla: así avanzan los trabajos en el viaducto sobre la SE-20 y el Tamarguillo
  4. El alcalde de Sevilla irrumpe en las negociaciones entre PP y Vox en Andalucía: 'La prioridad nacional es ilegal y no se puede aplicar
  5. Una de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capital: es una playa artificial con arena, sombrillas y tumbonas
  6. Otra gran piscina abre en Sevilla desde el sábado 20 de junio: precios, horarios y cómo reservar entrada
  7. La Confederación del Guadalquivir insta a tomar medidas 'urgentes' ante el riesgo de contaminación en el entorno de Aznalcóllar
  8. Las cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorización

El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación

El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación

La ocupación del Casco Antiguo de Sevilla por apartamentos turísticos no tiene freno: suma cuatro nuevos edificios en Santa Cruz o Hernando Colón

La ocupación del Casco Antiguo de Sevilla por apartamentos turísticos no tiene freno: suma cuatro nuevos edificios en Santa Cruz o Hernando Colón

Llega otra obra más al centro de Sevilla: seis meses de cortes de tráfico y afecciones al peatón junto a la Alfalfa por actuaciones de Emasesa

Llega otra obra más al centro de Sevilla: seis meses de cortes de tráfico y afecciones al peatón junto a la Alfalfa por actuaciones de Emasesa

El cine de verano vuelve a Sevilla: películas al aire libre en la Diputación, en la Cartuja y en los distritos de Bellavista, Cerro Amate y Macarena

El cine de verano vuelve a Sevilla: películas al aire libre en la Diputación, en la Cartuja y en los distritos de Bellavista, Cerro Amate y Macarena

Caja Rural, Fundación Grupo MAS y el Club Pineda, premiados de la CEU Fernando III por su compromiso con Sevilla

Caja Rural, Fundación Grupo MAS y el Club Pineda, premiados de la CEU Fernando III por su compromiso con Sevilla

Cuatro meses más de obras y cortes de tráfico en la calle Castilla: en julio arranca la reurbanización que durará hasta mediados de octubre

Cuatro meses más de obras y cortes de tráfico en la calle Castilla: en julio arranca la reurbanización que durará hasta mediados de octubre

El ranking de las líneas de Tussam con más y menos viajeros en 2026: la lanzadera del Betis y la 2 lideran la clasificación

El ranking de las líneas de Tussam con más y menos viajeros en 2026: la lanzadera del Betis y la 2 lideran la clasificación

La selección española de fútbol se cuela en el Hospital de Valme: los más pequeños desayunan con sabor a 'La Roja'

Tracking Pixel Contents