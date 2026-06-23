SOLETE
Los dos restaurantes de Sevilla con Solete de la Guía Repsol que han enamorado a la cantante Maui de Utrera: "Te quitan el sentido"
La cantautora de flamenco fusión recomienda dos establecimientos de su ciudad natal para disfrutar de los mejores sabores de la provincia
Los dos mejores restaurantes de Sevilla en los que probar unos bocados que "te quitan el sentido" están en el municipio hispalense de Utrera. Así lo ha asegurado la cantautora de flamenco fusión Maui de Utrera a la Guía Repsol, que para la elección de los nuevos Soletes ha contado con la participación de más de 60 famosos, que han mostrado sus sitios favoritos de todo el país para otorgarles este distintivo.
En el caso de la cantante utrerana, su elección para los nuevos Soletes de la Guía Repsol es clara: el restaurante Latino y Minipar, ambos situados en su localidad natal.
Minipar, tostadas con pringá y desayuno en Utrera
Sobre Minipar, restaurante situado en el Parque de Consolación de Utrera, la cantante ha asegurado: "Es un sitio increíble. Está rodeado de árboles, muy cerquita del convento de la Virgen de Consolación".
Un lugar al que ha recomendado ir a desayunar y probar sus "tostadas de pan de mollete, pan de cebolla" que, combinadas con "pringá de Utrera, se te quita el sentido".
El granís de Latino y las noches de verano en Utrera
Otro de los imprescindibles para Maui de Utrera que se incorpora en la lista de Soletes de la Guía Repsol es el bar Latino, situado en la calle Alcalde Vicente Giráldez, del que la artista ha afirmado: "Gabi se ha inventado un cóctel que es el granís, que no es ni más ni menos que anís de la flor de Utrera granizado".
"Tú a eso le pones una pajita y miras al cielo, ves la puesta de sol y ya eres feliz", ha continuado explicando la cantautora que, además, ha señalado que otro de los reclamos de este local, situado en un antiguo molino del siglo XVIII, son las sesiones de música en directo, las partidas de billar y su terraza perfecta para las noches de calor del verano hispalense.
Casa Gaspar, el chiringuito de Sanlúcar recomendado por Maui
Fuera de la provincia de Sevilla, Maui de Utrera ha señalado como su favorito el chiringuito Casa Gaspar, localizado en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, donde se sirve "comida casera, almejas, tortillitas de camarones...".
"Y tiene la ventaja de tener las olitas a compás a tu lado, que así todo sabe mucho más rico, con los pies en la arena y los tenedores en la mano", ha recalcado la artista, que ha animado a la ciudadanía a conocer este establecimiento situado justo en la desembocadura del Guadalquivir.
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