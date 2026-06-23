José Luis Sanz y Antonio Muñoz unen fuerzas en el Senado para pedir apoyo del Gobierno a Sevilla: "El centenario del 29 está por encima de ideologías"

No es una imagen habitual. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, y el portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonio Muñoz, han dejado a un lado la hostilidad que protagoniza las sesiones plenarias de cada mes en el Ayuntamiento y las rencillas y diferencias que separan a ambas formaciones para darse la mano en el Senado por una causa común: la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, que tendrá lugar en 2029. Sanz ha defendido que debe ser "un proyecto de estado, compartido entre ayuntamientos, comunidad autónoma y el Gobierno de España". "Sevilla 2029 puede ser una gran causa nacional que proyecte la mejor imagen de España. Necesitamos que el Gobierno declare el evento cuanto antes de Acontecimiento de Excepcional Interés Público", ha defendido en Madrid.

José Luis Sanz sigue reclamando de manera insistente un gesto del Gobierno de España, socialista, al proyecto de actos y actuaciones para celebrar este histórico evento que hace 100 años supuso una enorme transformación urbanística, económica, cultural y social. Pide la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Y Antonio Muñoz, también senador y exalcalde de la ciudad, ha hecho público un "ofrecimiento sin condiciones". "No le vamos a regatear ni un solo apoyo, pero sí que a la altura del discurso le acompañe la gestión, objetivos medibles".

PP y PSOE apoyan públicamente el centenario de 1929

El PSOE se ha posicionado en un papel conciliador de manera pública junto al PP, pidiendo "la ambición de entonces", ofreciéndose a trabajar de manera conjunta para que "llegue la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público", y reclamando también "un calendario de ejecución y un presupuesto comprometido". "Le animo a pisar el acelerador", le ha dicho Muñoz a Sanz, a la vez que se ha mostrado convencido de que ocurrirá ese apoyo del Gobierno de España: "Estoy seguro de que llegará".

No obstante, contrasta con el comunicado emitido por el grupo municipal socialista antes de la comparecencia pública del alcalde de Sevilla en el Senado, en el que acusaban a Sanz de "ir al Senado para ocultar su falta de trabajo en el centenario de la Exposición del 29". "La cuestión no es solo pedir la declaración, sino haber trabajado a tiempo para conseguirla. Sanz debe explicar cuándo presentó el proyecto, con qué memoria, qué programación y qué apoyos institucionales y políticos había construido", afirmaba la concejal socialista Sonia Gaya. "Ir al Senado a buscar culpables sin haber hecho antes los deberes no es defender Sevilla, sino utilizarla", añadía.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante su intervención en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos sobre la Conmemoración del Centenario de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 / Ayuntamiento de Sevilla

Ya en el Senado, José Luis Sanz ha agradecido a Antonio Muñoz "que haya venido y su apoyo". "Estamos de acuerdo en que no debe ser de nostalgia. En que debe servir para transformar Sevilla poniendo a punto espacios. Y en que no debe ser una puesta a punto de pabellones sino seguir vertebrando Sevilla y reducir brechas entre barrios. Conoce la amplia programación. No hablo de castigo, pero necesitamos agilidad. Esto está por encima de ideologías", ha respondido el alcalde.

Antes, Muñoz había afirmado que compartía la mayoría de las afirmaciones que Sanz había realizado y debía servir "de pretexto esta conmemoración para dar un salto a la Sevilla del siglo XXI, "recuperar el patrimonio regionalista" y "coser barrios aislados durante décadas".

Sevilla inicia el expediente para que espacios de 1929 sean Patrimonio Mundial de la UNESCO

José Luis Sanz ha expuesto en su intervención la importancia de la conmemoración y ha repasado las actuaciones que ya se han hecho y las que están pendientes de ejecución, dentro de las más de 30 áreas temáticas y 200 acciones: "Recorridos y visitas guiadas, exposiciones temáticas, restaurar y poner en valor el legado monumental, un patronato que ponga coherencia a todo el patrimonio, reconoceremos a los artesanos anónimos que levantaron aquella Sevilla, congresos y encuentros con Iberoamérica, pondremos al público un fondo documental".

Entre lo ya realizado, el primer edil popular ha destacado que en un pleno extraordinario se aprobaron "medidas organizativas esenciales". Sanz ha hablado del acuerdo con la Cámara de Comercio, un protocolo con las cinco universidades, la vinculación de la Sevilla del 29 con efemérides como la boda de Carlos V o el centenario de la generación del 27, o el inicio del expediente para que edificios y espacios más emblemáticos de la exposición sean declarados Patrimonio Mundial de la Unesco. "Sevilla aspira a que el legado del 29 tenga el reconocimiento internacional que merece, ya hemos impulsado un plan estratégico ambicioso", ha continuado Sanz.

El alcalde se ha comprometido a que haya un reconocimiento al rey Alfonso XIII, a que la conmemoración también tenga una perspectiva nacional, y a que sea un proyecto colectivo y de cooperación con universidades, empresas e instituciones para que haya "avances visibles para el futuro" y "Sevilla vuelva a jugar ese papel de liderazgo y seamos capital cultural de Iberoamérica"