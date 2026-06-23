Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primeros avisos rojos este martes en Andalucía: la ola de calor alcanza su pico con 44 grados y cinco provincias en alertaTussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresosEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximoMuere a los 32 años David Horrillo, exjugador de la UD Tomares, tras luchar contra la leucemia: "Nos acompañarás siempre"La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl pintoresco pueblo de Sevilla que los expertos en viajes han elegido como el más hermoso de la provincia: "Tiene una de las calles más bonitas de Europa"La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
instagramlinkedin

Seis semanas de obras en una calle clave del Porvenir para renovar las tuberías de Emasesa

Las obras, que comenzarán el 24 de junio y se prolongarán seis semanas, buscan modernizar infraestructuras con décadas de antigüedad en la calle Valparaíso

Obras de sustitución de infraestructuras hidráulicas en la calle Valparaíso de Sevilla.

Obras de sustitución de infraestructuras hidráulicas en la calle Valparaíso de Sevilla. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, acometerá desde el próximo miércoles, 24 de junio, las obras de sustitución de la red de saneamiento en la calle Valparaíso, en el Distrito Sur, una intervención clave para conservar y modernizar infraestructuras con décadas de antigüedad en el barrio del Porvenir. La actuación, con un plazo estimado de seis semanas, prevé su finalización a comienzos de agosto.

Obras de saneamiento en la calle Valparaíso

Tal y como ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, la intervención cuenta con un presupuesto de casi 95.000 euros y permitirá renovar distintos tramos de la red," reforzando su capacidad y mejorando el servicio en este ámbito".

En concreto, los trabajos contemplan la instalación de 75 metros de tubería de 300 milímetros de diámetro y otros 20 metros de 400 milímetros, ambos de gres, así como la ejecución de cuatro pozos de registro prefabricados, el acondicionamiento de dos existentes y la anulación de otros cuatro. Asimismo, se procederá a la instalación de siete imbornales de 0,60 por 0,30 metros.

Afecciones al tráfico durante las obras

Al hilo, las obras incluyen también la reposición del pavimento afectado, con firme de aglomerado en calzada y loseta hidráulica en acerado, con el objetivo de restituir la zona a su estado original. Durante el desarrollo de los trabajos se prevén afecciones al tráfico rodado y, de forma puntual, al tránsito peatonal en el entorno de la actuación.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, el delegado de Urbanismo y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha puntualizado que "pedimos disculpas por las molestias puntuales al tráfico y a los vecinos durante la ejecución de unas obras fundamentales que se unen a la transformación que estamos llevando a cabo de todos los barrios de Sevilla y que renovarán por completo las antiguas canalizaciones con las que cuenta esta vía".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Farolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este verano
  2. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
  3. Tussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresos
  4. En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027
  5. Nueva fase de las obras de la línea 3 de Metro de Sevilla: así avanzan los trabajos en el viaducto sobre la SE-20 y el Tamarguillo
  6. Los tres restaurantes de Sevilla que han sido escogidos entre los mejores de toda Europa: 'Un ejemplo perfecto de la cocina española moderna
  7. El alcalde de Sevilla irrumpe en las negociaciones entre PP y Vox en Andalucía: 'La prioridad nacional es ilegal y no se puede aplicar
  8. La Confederación del Guadalquivir insta a tomar medidas 'urgentes' ante el riesgo de contaminación en el entorno de Aznalcóllar

Seis semanas de obras en una calle clave del Porvenir para renovar las tuberías de Emasesa

Seis semanas de obras en una calle clave del Porvenir para renovar las tuberías de Emasesa

Suspendida la comparecencia de Rafael Pineda y el alcalde de Gines en los juzgados: "Estoy cansado de estas historias, no hay nada raro"

Suspendida la comparecencia de Rafael Pineda y el alcalde de Gines en los juzgados: "Estoy cansado de estas historias, no hay nada raro"

VÍDEO | Suspendida la comparecencia de Rafael Pineda y el alcalde de Gines en los juzgados: "Estoy cansado de estas historias, no hay nada raro"

Ya están abiertas las cinco piscinas públicas de Sevilla: precios, días y horarios

Ya están abiertas las cinco piscinas públicas de Sevilla: precios, días y horarios

Nuevo corte de tráfico en la avenida de Jerez de Sevilla por las obras del acceso ferroviario al Puerto

Nuevo corte de tráfico en la avenida de Jerez de Sevilla por las obras del acceso ferroviario al Puerto

Interceptado en la A-4 un conductor ebrio que circulaba en sentido contrario durante más de 10 kilómetros

Interceptado en la A-4 un conductor ebrio que circulaba en sentido contrario durante más de 10 kilómetros

El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación

El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación

Llega otra obra más al centro de Sevilla: la calle Vírgenes tendrá plataforma única y adoquines tras seis meses de cortes de tráfico

Llega otra obra más al centro de Sevilla: la calle Vírgenes tendrá plataforma única y adoquines tras seis meses de cortes de tráfico
Tracking Pixel Contents