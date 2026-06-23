Seis semanas de obras en una calle clave del Porvenir para renovar las tuberías de Emasesa

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, acometerá desde el próximo miércoles, 24 de junio, las obras de sustitución de la red de saneamiento en la calle Valparaíso, en el Distrito Sur, una intervención clave para conservar y modernizar infraestructuras con décadas de antigüedad en el barrio del Porvenir. La actuación, con un plazo estimado de seis semanas, prevé su finalización a comienzos de agosto.

Obras de saneamiento en la calle Valparaíso

Tal y como ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, la intervención cuenta con un presupuesto de casi 95.000 euros y permitirá renovar distintos tramos de la red," reforzando su capacidad y mejorando el servicio en este ámbito".

En concreto, los trabajos contemplan la instalación de 75 metros de tubería de 300 milímetros de diámetro y otros 20 metros de 400 milímetros, ambos de gres, así como la ejecución de cuatro pozos de registro prefabricados, el acondicionamiento de dos existentes y la anulación de otros cuatro. Asimismo, se procederá a la instalación de siete imbornales de 0,60 por 0,30 metros.

Afecciones al tráfico durante las obras

Al hilo, las obras incluyen también la reposición del pavimento afectado, con firme de aglomerado en calzada y loseta hidráulica en acerado, con el objetivo de restituir la zona a su estado original. Durante el desarrollo de los trabajos se prevén afecciones al tráfico rodado y, de forma puntual, al tránsito peatonal en el entorno de la actuación.

En este sentido, el delegado de Urbanismo y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha puntualizado que "pedimos disculpas por las molestias puntuales al tráfico y a los vecinos durante la ejecución de unas obras fundamentales que se unen a la transformación que estamos llevando a cabo de todos los barrios de Sevilla y que renovarán por completo las antiguas canalizaciones con las que cuenta esta vía".