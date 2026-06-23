Estas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027

Selectividad ha terminado, pero los nervios continúan. Este verano estará cargado de fechas claves para miles de alumnos andaluces que han realizado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) este curso escolar. Los alumnos andaluces han tenido de plazo hasta este lunes para decidir en qué grado querían inscribirse. Del 5,51 de Antropología Social y Cultural al 13,59 que pide Física y Matemáticas, los estudiantes han elegidso sus opciones.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha ofrecido este martes los datos desgranados de las 490.093 peticiones que han recibido las universidades andaluzas entre el 11 y el 22 junio para poder estudiar un grado universitario en la comunidad autónoma. De entre todos los solicitantes, que suman 74.626 -entre andaluces, alumnos de otras comunidades y extranjeros- hay 15.098 sevillanos.

Los alumnos han marcado el orden de preferencias para que el sistema, único para toda Andalucía, les otorgue la titulación y el centro universitario que más atractivo les resutan para estudiar el próximo curso académico.

Cuáles son las carreras mas demandadas

Son las carreras sanitarias las que más solicitudes de acceso presentan en la provincia tras la selectividad. En concreto, Enfermería es la carrera más demanda en las universidades sevillanas. En total, 9.911 alumnos han pedido plaza para este grado. En la distancia le sigue también el grado en Medicina, que se cuela también en los tops del resto de provincias y en Sevilla acumula 6.192 peticiones de acceso.

Más allá del top 10 de los grados más demandados en la comunidad autónoma que ha dado a conocer la Consejería de Universidad, destacan también la carrera de Fisioterapia en la US, que aglutina 4.603 peticiones, y Psicología en la Hispalense, que acumula 4.241 solicitudes. También suman miles de solicitudes los grados de Educación Primaria, que suma 4.001, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 3.233, y Administración y Dirección de Empresas en la US, con 2.907.

Pese a que Enfermería es la más solicitada en la provincia, la carrera que acumula más primeros puestos en las solicitudes de los estudiantes que aspiran a entrar en las universidades sevillanas es Medicina. En total, 2.252 alumnos han pedido Medicina como primera opción y otros 1.446 se han decantado por Enfermería. En este ranking se cuelan también el grado en Psicología, con 1.034, y Educación Primaria, con 937.

Ahora, una vez presentadas las solicitudes, los alumnos deberán esperar hasta el próximo 3 de julio, cuando se publicará la primera adjudicación de plazas. En este momento, los aspirantes podrán aceptar el grado asignado o si, por el contrario, desean permanecer en lista de espera de otros. En este último caso, los estudiantes tendrán que esperar hasta el 16 de julio para conocer los resultados de la segunda adjudicación.