La Universidad de Sevilla abre una vía para conseguir el graduado aunque los estudiantes tengan una asignatura suspensa

Los estudiantes de la Universidad de Sevilla podrán obtener el título de graduado con una asignatura suspensa. Eso sí, se trataría de una medida "excepcional". Es lo conocido como evaluación compensatoria en el argot universitario que permite al estudiantado superar directamente la última materia pendiente una vez estudiado su rendimiento global. El Consejo de Gobierno de la US ha aprobado este martes una normativa que regula este procedimiento. La Hispalense era hasta ahora de las pocas universidades españolas que no contemplaban esta posibilidad. De hecho, tan solo cuatro restaban por incorporar la medida, entre ellas, la Universidad de Sevilla. Una realidad que ahora cambia.

De esta manera, los alumnos podrán solicitar la "revisión extraordinaria" de una única asignatura sobre la base de su rendimiento global en una titulación de Grado o de Doble Grado. Es decir, podrá contemplarse la obtención del título del grado aunque reste una materia por superar, si bien requerirá de un estudio pormenorizado en base al cumplimiento de unos requisitos. Deberá ser una asignatura catalogada como "de formación básica" u "obligatoria", según indica la propia Universidad de Sevilla.

No entran en el cupo ni los Trabajos de Fin de Grado (TFG), el Prácticum, las prácticas externas curriculares, las asignaturas de titulaciones que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada y las materias que acrediten la adquisición de la competencia lingüística correspondiente al nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Aunque la normativa será aplicable plenamente a partir del próximo curso, los estudiantes que finalizan este 2026 sus Grados podrán acogerse también a la medida. Por ello, la Universidad de Sevilla ha aprobado una disposición transitoria para los estudiantes que ya se encuentren en este curso 2025-2026 en las condiciones que se indique en la normativa. Una decisión tomada "con el fin de que no tengan que esperar al próximo curso", según recoge el comunicado de la Hispalense.

¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la evaluación compensatoria?

La Hispalense establece un total de seis requisitos que serán de obligado cumplimiento por parte de los alumnos que deseen acogerse a la evaluación compensatoria. Uno de los más relevantes que recoge esta nueva normativa es que para solicitar la evaluación compensatoria de una asignatura, los estudiantes deberán haberse presentado como mínimo a cuatro convocatorias de la materia objeto de compensación y haber obtenido, al menos, una calificación de 3 sobre 10 en dos de estas convocatorias.

Entre otros requisitos, los alumnos deberán estar matriculados de la asignatura objeto de la compensación en el mismo curso en que se solicite. Además, tendrán que haber aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios correspondiente, salvo la asignatura cuya revisión extraordinaria se pide. Tampoco podrán haber obtenido con anterioridad la compensación curricular de otra asignatura en la misma titulación. Igualmente, los estudiantes deberán haber cursado un mínimo del 50% de la carga lectiva de su titulación en la propia Universidad de Sevilla, así como haber superado los proyectos, las prácticas de laboratorio o la participación en seminarios, cuando sea una condición para poder superar la asignatura prevista en su guía docente.

La evaluación compensatoria era una de las reclamaciones más importantes del alumnado. La Universidad de Sevilla era de las pocas de España que no tenía recogida hasta el momento esa posibilidad en su normativa. Una medida pensada para aquellos alumnos que, por algún motivo, presentan dificultades con una materia determinada y solo resta ese aspecto para finalizar sus estudios universitarios.

Era uno de los compromisos electorales de la rectora Carmen Vargas cuando se presentó a dirigir la institución en los comicios celebrados el pasado otoño. No obstante, se trataba de un sentir más o menos mayoritario ya que prácticamente la totalidad de los siete candidatos que se postularon a presidir el Rectorado incorporaban este procedimiento en su programa.