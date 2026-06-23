Domingo Díaz

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VÍDEO | Suspendida la comparecencia de Rafael Pineda y el alcalde de Gines en los juzgados: "Estoy cansado de estas historias, no hay nada raro"

La comparecencia del empresario David R. M., Rafael Pineda, exjefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía, y Romualdo Garrido, alcalde de Gines, ante la plaza de Instrucción 10 del Tribunal de Instancia de Sevilla ha sido suspendida y la nueva fecha está en el aire. La jueza investiga a los dos últimos por haber realizado gestiones para acelerar los expedientes administrativos del negocio Green House, propiedad de David e investigado en otra causa por actividades relacionadas presuntamente con el narcotráfico. Más información