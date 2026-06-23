Secciones

Es noticia
Primeros avisos rojos este martes en Andalucía: la ola de calor alcanza su pico con 44 grados y cinco provincias en alertaTussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresosEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximoMuere a los 32 años David Horrillo, exjugador de la UD Tomares, tras luchar contra la leucemia: "Nos acompañarás siempre"La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl pintoresco pueblo de Sevilla que los expertos en viajes han elegido como el más hermoso de la provincia: "Tiene una de las calles más bonitas de Europa"La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
instagramlinkedin
VÍDEO | Suspendida la comparecencia de Rafael Pineda y el alcalde de Gines en los juzgados: "Estoy cansado de estas historias, no hay nada raro"

VÍDEO | Suspendida la comparecencia de Rafael Pineda y el alcalde de Gines en los juzgados: "Estoy cansado de estas historias, no hay nada raro"

Domingo Díaz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | Suspendida la comparecencia de Rafael Pineda y el alcalde de Gines en los juzgados: "Estoy cansado de estas historias, no hay nada raro"

Domingo Díaz

RRSS WhatsAppCopiar URL

La comparecencia del empresario David R. M., Rafael Pineda, exjefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía, y Romualdo Garrido, alcalde de Gines, ante la plaza de Instrucción 10 del Tribunal de Instancia de Sevilla ha sido suspendida y la nueva fecha está en el aire. La jueza investiga a los dos últimos por haber realizado gestiones para acelerar los expedientes administrativos del negocio Green House, propiedad de David e investigado en otra causa por actividades relacionadas presuntamente con el narcotráfico. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents