Bañarse gratis hasta la madrugada a 20 minutos de Sevilla: el pueblo que combate la ola de calor bajo las estrellas

Cuando el calor golpea en Sevilla y la noche no da tregua, cualquier plan con agua suena a música celestial. En Gines, a unos 20 minutos de la capital, el Ayuntamiento ha puesto en marcha sus primeras Noches Blancas del verano en la Piscina Municipal, una propuesta para darse un baño nocturno, gratis y bajo las estrellas, en plena ola de calor.

La iniciativa comenzó este martes 23 de junio y continúa este miércoles 24, en horario especial de 21.00 a 00.30 horas. La actividad está dirigida a las personas empadronadas en Gines y forma parte de la programación estival del Consistorio para ofrecer alternativas refrescantes ante las temperaturas extremas.

Más de 140 vecinos en la primera noche

La primera cita reunió a más de 140 vecinos y vecinas, en su mayoría jóvenes, que aprovecharon la apertura nocturna de la piscina para hacer más llevadero el intenso calor. Las Noches Blancas se celebran ya por noveno año consecutivo y se han consolidado como una de las medidas más esperadas del verano en el municipio.

Comida sí, vidrio no

Como en ediciones anteriores, estará permitido el acceso con comida al recinto, aunque no se podrán introducir envases de vidrio por motivos de seguridad. La Piscina Municipal de Gines, ubicada en el Polideportivo, vuelve así a convertirse en punto de encuentro para combatir las noches más calurosas del verano.

Noticias relacionadas

El alcalde, Romualdo Garrido, ha señalado que el ciclo se activará “cada vez que sea necesario”, especialmente pensando en las familias que no disponen de una climatización adecuada en casa.