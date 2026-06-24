Un cable de alta tensión de Endesa, la causa del corte de trenes AVE, Cercanías y Media Distancia en Sevilla

La caída de un cable de alta tensión de Endesa sobre la catenaria fue la causa del corte de la línea férrea entre Sevilla y Córdoba, una incidencia que afectó a la circulación de la Alta Velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos, a trenes de Media Distancia y a la red de Cercanías de Sevilla. La avería quedó solucionada a las 6.15 horas de este miércoles, momento en el que Adif puso de nuevo la infraestructura a disposición de las empresas ferroviarias.

Según informaron a EFE fuentes de Endesa, el incidente se produjo sobre las 20.00 horas, cuando cayó un cable de la línea de media tensión Empalme-La Rinconada, que afectó a las catenarias de Adif a su paso por La Rinconada, en Sevilla. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron la caída.

Corte entre Sevilla-Santa Justa, Guadajoz y Brenes

Como consecuencia del suceso, quedó interrumpida la circulación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, en ancho estándar, y entre Sevilla-Santa Justa y Brenes, en ancho convencional. Esta situación afectó directamente a la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y al núcleo de Cercanías de Sevilla.

La avería se localizó entre la estación de Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, en Carmona, así como entre la misma estación sevillana y la localidad de Brenes.

Además del corte ferroviario, la caída del cable provocó un incendio en la vía, que tuvo que ser sofocado. Endesa informó de que se activó un protocolo de seguridad que incluyó el desplazamiento preventivo de un equipo de bomberos.

Daños importantes en la catenaria

Adif señaló que la caída del cable provocó daños importantes en la catenaria. Los trenes que estaban en circulación pudieron llegar a estaciones cercanas, salvo uno de ellos, en el que se tuvo que realizar un transbordo en vía para evacuar a los viajeros.

En algunos casos, los trenes que se dirigían a Sevilla frenaron y dieron marcha atrás para regresar a la estación de Córdoba, donde se transbordó al pasaje en autobús.

Dada la hora a la que se produjo la incidencia y la duración estimada de los trabajos de reparación, se optó por suspender la circulación de los últimos trenes previstos para la jornada, con el objetivo de dar certidumbre a los viajeros afectados.

Retirada del cable a las 01.18 horas

Endesa indicó que, desde el inicio de la incidencia, sus técnicos trabajaron de forma coordinada con los equipos de Adif para gestionar la retirada del cable en el menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad, momento que se realizó a la 01:18 horas. Se investigan las causas por las que se produjo esta caída del cable.

Para ello, se llevó a cabo un trabajo conjunto entre los centros de control de Endesa y Adif y los equipos desplegados sobre el terreno. La intervención obligó a sincronizar actuaciones en dos infraestructuras eléctricas distintas: la red de distribución de Endesa y la red ferroviaria, una circunstancia que añadió complejidad a la maniobra.

La compañía eléctrica subrayó que la prioridad de los equipos fue retirar el cable para restablecer cuanto antes la normalidad en ambas infraestructuras. No obstante, precisó que para poder llevar a cabo esta actuación fue imprescindible garantizar las máximas condiciones de seguridad y evitar riesgos durante los trabajos.

Suministro restablecido a los clientes afectados

La interacción entre ambas redes eléctricas incrementó la complejidad de la intervención y obligó a extremar las precauciones, según añadió Endesa. La compañía informó además de que restableció el suministro a los clientes afectados mediante la alimentación a través de líneas alternativas.

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Adif, por su parte, confirmó a las 6.15 horas de este miércoles que la incidencia en la catenaria había quedado solucionada y que la infraestructura ferroviaria volvía a estar a disposición de las empresas ferroviarias.