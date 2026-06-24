Sevilla
La calle Alemanes de Sevilla quedará cortada al tráfico desde el 29 de junio: itinerarios alternativos y calles afectadas
El corte afectará desde el 29 de junio hasta el 19 de julio, aproximadamente, al tramo entre Hernando Colón y la Avenida de la Constitución
La calle Alemanes se cerrará al tráfico desde el próximo lunes 29 de junio hasta el 19 de julio, debido a las obras de mejora del suministro eléctrico que llevará a cabo Endesa.
Según ha informado el propio Ayuntamiento de Sevilla, el corte afectará al tramo comprendido entre Hernando Colón y la Avenida de la Constitución. Esta actuación obligará a establecer restricciones de tráfico y desvíos provisionales en varias calles del entorno del Casco Antiguo.
Desvíos provisionales en las calles del centro de Sevilla
Con motivo de estos trabajos, la calle Hernando Colón quedará cortada al tráfico rodado, con acceso permitido únicamente a residentes.
También se verá afectada la calle Ángel María Camacho, que permanecerá cortada desde la calle Boteros. En este caso, se permitirá el acceso a residentes, aparcamientos privados y vehículos de carga y descarga, con salida por Plaza de San Francisco y Fernández y González.
La calle Alfalfa quedará igualmente cortada al tráfico rodado general desde la calle Candilejo, con acceso reservado a residentes, aparcamientos privados y carga y descarga. La salida se realizará también por Plaza de San Francisco y Fernández y González.
Itinerarios alternativos por el centro de Sevilla
Para el tráfico general, el Ayuntamiento ha establecido un itinerario alternativo por Águilas, Alfalfa, Candilejo, Muñoz y Pabón, San José y Santa María la Blanca.
En el caso de los residentes, se habilitará un recorrido específico de salida por Argote de Molina, Álvarez Quintero, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Plaza Virgen de los Reyes, Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso y Santa María la Blanca.
El Ayuntamiento recomienda a los conductores prestar atención a la señalización provisional y planificar los desplazamientos por el centro durante el periodo de obras.
- Farolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este verano
- Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
- Tussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresos
- En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027
- Nueva fase de las obras de la línea 3 de Metro de Sevilla: así avanzan los trabajos en el viaducto sobre la SE-20 y el Tamarguillo
- Los tres restaurantes de Sevilla que han sido escogidos entre los mejores de toda Europa: 'Un ejemplo perfecto de la cocina española moderna
- El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación
- La Confederación del Guadalquivir insta a tomar medidas 'urgentes' ante el riesgo de contaminación en el entorno de Aznalcóllar