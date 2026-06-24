La calle Alemanes de Sevilla quedará cortada al tráfico desde el 29 de junio: itinerarios alternativos y calles afectadas

La calle Alemanes se cerrará al tráfico desde el próximo lunes 29 de junio hasta el 19 de julio, debido a las obras de mejora del suministro eléctrico que llevará a cabo Endesa.

Según ha informado el propio Ayuntamiento de Sevilla, el corte afectará al tramo comprendido entre Hernando Colón y la Avenida de la Constitución. Esta actuación obligará a establecer restricciones de tráfico y desvíos provisionales en varias calles del entorno del Casco Antiguo.

Desvíos provisionales en las calles del centro de Sevilla

Con motivo de estos trabajos, la calle Hernando Colón quedará cortada al tráfico rodado, con acceso permitido únicamente a residentes.

También se verá afectada la calle Ángel María Camacho, que permanecerá cortada desde la calle Boteros. En este caso, se permitirá el acceso a residentes, aparcamientos privados y vehículos de carga y descarga, con salida por Plaza de San Francisco y Fernández y González.

La calle Alfalfa quedará igualmente cortada al tráfico rodado general desde la calle Candilejo, con acceso reservado a residentes, aparcamientos privados y carga y descarga. La salida se realizará también por Plaza de San Francisco y Fernández y González.

Itinerarios alternativos por el centro de Sevilla

Para el tráfico general, el Ayuntamiento ha establecido un itinerario alternativo por Águilas, Alfalfa, Candilejo, Muñoz y Pabón, San José y Santa María la Blanca.

En el caso de los residentes, se habilitará un recorrido específico de salida por Argote de Molina, Álvarez Quintero, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Plaza Virgen de los Reyes, Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso y Santa María la Blanca.

El Ayuntamiento recomienda a los conductores prestar atención a la señalización provisional y planificar los desplazamientos por el centro durante el periodo de obras.