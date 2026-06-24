Claudio Constantini inaugura este jueves las Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla: esta es la programación completa

El Real Alcázar de Sevilla volverá a convertirse este verano en uno de los grandes escenarios culturales de la ciudad con una nueva edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar, que se celebrará del 25 de junio al 19 de septiembre, de martes a sábado.

Organizado por el Patronato del Real Alcázar de Sevilla, el ciclo alcanzará este año su XXVII edición con un total de 63 veladas en las que se unirán patrimonio, naturaleza y música en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El delegado de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, Juan Bueno, ha destacado que esta programación permitirá al público disfrutar de “una experiencia única” en la que el entorno patrimonial del Alcázar se combina con una propuesta musical de calidad.

La actividad incluye la visita nocturna al histórico jardín del Cenador de la Alcoba y a los jardines modernos del recinto palaciego, junto a una programación que abarca desde la música antigua y clásica hasta el flamenco, el jazz y otras músicas del mundo.

Claudio Constantini abre el ciclo con ‘Soñando París’

La inauguración tendrá lugar este jueves 25 de junio con el pianista, bandoneonista y compositor Claudio Constantini, que abrirá la programación con el recital ‘Soñando París’, una propuesta que invita al público a recorrer la capital francesa a través de la música.

Reconocido internacionalmente por su virtuosismo y sensibilidad artística, Constantini ha sido galardonado con el Global Music Award y nominado al Latin Grammy. En Sevilla ofrecerá un programa en el que el piano y el bandoneón dialogarán con el romanticismo de Frédéric Chopin, el universo evocador de Erik Satie, la intensidad de Astor Piazzolla y su propia creación, ‘Un bandoneón en París’.

Con una trayectoria que le ha llevado a actuar en más de 30 países y en escenarios como el Wigmore Hall de Londres o el Auditorio Nacional de Madrid, Constantini será el encargado de inaugurar una edición que volverá a reunir a miles de espectadores bajo las estrellas del Alcázar.

Primeros conciertos del ciclo

La programación continuará el viernes 26 de junio con Sephardica, que ofrecerá un viaje musical al corazón de al-Ándalus con un concierto concebido como homenaje al filósofo cordobés Averroes, coincidiendo con el 900 aniversario de su nacimiento.

La propuesta invita al público a adentrarse en el universo cultural y sonoro andalusí a través de músicas históricas inspiradas en la idea de armonía que vertebró el pensamiento de Ibn Rushd. El grupo, especializado en la recuperación de repertorios comprendidos entre los siglos XI y XVI, cuenta con más de doce años de trayectoria y actuaciones en distintos países de Europa y el Mediterráneo.

El sábado 27 de junio será el turno de la soprano Soraya Méncid y Manuel Navarro al piano, que presentarán el recital ‘Retrato de María Malibrán’, una propuesta que conmemora el 190 aniversario del fallecimiento de la legendaria cantante y compositora, una de las figuras más fascinantes de la historia del bel canto.

El programa incluirá canciones compuestas por la propia María Malibrán y algunas de las arias que marcaron sus mayores éxitos escénicos, con obras de Mozart, Bellini, Donizetti y Rossini.

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Las entradas para Noches en los Jardines del Real Alcázar tienen un precio único de 7 euros y pueden adquirirse por internet a través de la web oficial de la actividad.