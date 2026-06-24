Sucesos
Evacuado al hospital un hombre por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Sevilla
El fuego se originó en un piso de la segunda planta de un edificio y movilizó a Bomberos, servicios sanitarios y Policía Nacional y Local
Un hombre ha sido evacuado a un centro hospitalario tras resultar afectado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda registrado este miércoles en Sevilla capital, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.
El fuego se ha declarado en un piso situado en la segunda planta de un edificio de la calle Baena. El teléfono 112 ha recibido a las 13:15 horas el primero de varios avisos que alertaban del incendio en el inmueble.
Tras las llamadas, la sala coordinadora del 112 activó de inmediato a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia.
Según han informado los servicios sanitarios al 112, el incendio se ha saldado con un hombre afectado por inhalación de humo, que fue trasladado a un centro hospitalario. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su identidad ni sobre su estado.
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