Los forenses confirman que vecinos de Coria inhalaron gases tóxicos de una gasolinera pero limitan los daños a 30 días: "Llevamos años sufriendo esto"

Los vecinos de la barriada Guadalquivir, en Coria del Río, han recibido los informes periciales elaborados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla (IML). Tras meses de espera, los informes médico-forense a los que ha tenido acceso este periódico concluyen que los vecinos examinados ha experimentado "sintomatología compatible y derivada de la exposición a los tóxicos volátiles detectados en los estudios". De acuerdo con la plataforma de vecinos que lleva desde 2015 luchando contra esta causa, necesitaban esta "prueba" para incorporarla a la causa penal abierta por una presunta contaminación por hidrocarburos contra varias personas, entre ellas el alcalde de Coria del Río y parte del equipo técnico del Ayuntamiento, así como responsables vinculados a la gasolinera Zamarrilla S.L., desde donde se originan los gases tóxicos. Ahora, sin embargo, los vecinos plantean un "contrainforme" para denunciar conclusiones con las que, aseguran, no están de acuerdo.

"Nos ha costado mucho conseguir estos informes. Al principio nos los denegaron y no ha sido fácil que la jueza se pronuncie y elija esa resolución judicial", reconoce Sara Domínguez, abogada de los vecinos afectados, en conversación con este periódico. Para la plataforma vecinal, podría tratarse de un primer avance en la causa: los documentos aprecian una compatibilidad entre los síntomas descritos por los afectados y la exposición a los compuestos toxicos de la zona.

Las principales conclusiones de los 25 informes emitidos -de un total aproximado de 70 valoraciones en proceso- señalan que los afectados habrían sufrido "intoxicaciones agudas discontinuas" y, en algunos casos, "solapadas en el tiempo". De acuerdo con los informes forenses, la exposición a estos compuestos puede analizarse en dos apartados: intoxicación aguda o crónica. La primera se asocia a "síntomas como cefaleas, mareos, náuseas o vómitos". La segunda puede relacionarse con "patologías hematológicas graves, como leucemia mieloide aguda, síndromes mielodisplásicos o aplasia medular". En los primeros 25 casos analizados, la valoración de los forenses se centra en cuadros de intoxicación aguda discontinua.

Entre los gases y compuestos identificados en sangre y orina en los informes figuran "benceno y derivados" así como "hexano, tolueno, xilenos además de MTBE y ETBE". Se trata de sustancias asociadas a hidrocarburos y combustibles que, en determinados contextos de exposición, pueden generar efectos adversos para la salud.

En desacuerdo con los 30 días de indemnización

Entre los informes forenses emitidos por el IML figura también el de Rogelia Gómez, portavoz de la plataforma de vecinos afectados, y el de Sergio González, secretario del colectivo. En ambos casos, tras la valoración, los médicos han dictaminado que los afectados presentan síntomas compatibles con la exposición a tóxicos volátiles. "Lo importante de este estudio es que el propio IML se ha pronunciado sobre la intoxicación de los vecinos", apunta la abogada.

Una de las principales conclusiones de los informes es la valoración del tiempo de afectación temporal. Según los documentos forenses consultados, el Perjuicio Personal Básico se fija en 30 días. Esto significa que se reconoce un periodo de afectación por los síntomas, aunque en "grado básico". Es decir, los informes aprecian que las dolencias se extendieron durante un mes, pero "no dictaminan que hubo una pérdida de calidad de vida moderada, grave o muy grave, como podría ocurrir en casos de hospitalización, baja incapacitante o limitación relevante de la actividad ordinaria".

Esta es una de las principales discrepancias de los vecinos afectados de la barriada Guadalquivir. "No estamos de acuerdo con esta cuantía de días", asegura la abogada de la plataforma. Según explica Domínguez, se está preparando un informe pericial de parte para solicitar una ampliación del número de días reconocidos, ya que ese periodo puede incidir en una eventual indemnización. "Han hecho una valoración idéntica para todo el mundo y eso es algo que no entendemos de ninguna de las maneras. Esto no es un problema de un mes, nosotros llevamos años sufriendo esto, no semanas", sostiene Rogelia, portavoz de la plataforma.

Cabe recordar que Sergio González, vecino de la barriada Guadalquivir, fue el primero al que la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social concedió una incapacidad permanente que él vincula a un problema en el corazón derivado de la exposición derivada de la fuga de hidrocarburos.

Entre los afectados por los gases tóxicos, destaca un menor de tres años. De acuerdo con documentación técnica a la que ha tenido acceso este periódico y con el relato de su familia, su madre habría estado expuesta a benceno durante el embarazo. El pequeño padece desde que tenía un año y medio nefrocalcinosis, una acumulación anormal de calcio en el tejido del riñón. La familia relaciona esta dolencia con la exposición sufrida, aunque el alcance de esa posible vinculación deberá quedar determinado por las valoraciones médicas y judiciales correspondientes.

"El daño que tiene en los riñones es irreversible y según le ha ido bajando la contaminación, se le ha quedado estancado. Él puede hacer una vida normal, porque no hay un tratammiento probado en menores de 12 años. Ahora tiene los dos riñones llenos de cálculos de calcio y eso no se le va a quitar", lamenta su madre.

Los forenses reconocen secuelas

El informe médico-forenses también reconoce secuelas en determinados casos. Los documentos no valoran todos los síntomas como meramente puntuales o pasajeros, sino que algunos son tratados como "daños que permanecen o pueden repetirse en el tiempo". Los forenses explican que esta secuela se produce por una "exposición discontinua (no permanente)", pero con características de permanencia del foco emisor y permanencia de la residencia en el área afectada. Es decir, tienen en cuenta que la exposición no se habría producido de forma constante, pero sí en un contexto en el que el posible foco y la residencia en la zona afectada se mantienen en el tiempo.

Como consecuencia, desde el punto de vista sanitario, los informes advierten de que "no resulta razonable que la población afectada siga expuesta durante más tiempo a hidrocarburos". "Ese es un punto clave en el informe", insiste la letrada.

Por una parte, los vecinos celebran la obtención de este informe, puesto que "es más que nada". No obstante, es una sensación agridulce: la plataforma de vecinos también denuncia que los informes "no estén completos". "Consideramos que falta que se asocie la sintomatología a la inlahación de hidrocarburos de la gasolinera Zamarilla", concluye la vecina.

Con esta nuevo informe, ya incorporado a la causa penal abierta, la investigación seguirá adelante y el próximo paso será la declaración del representante legal de Aljarafesa, que figura como imputada en este caso junto a cuatro jefes de servicios o técnicos de la empresa además del director gerente de la empresa pública del agua del Aljarafe.