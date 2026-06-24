El hotel de Sevilla donde desayunar, comer, merendar o tomar un cóctel sin salir de Nervión

En Sevilla hay vida más allá de las calles de siempre, de las barras donde cuesta encontrar sitio y de esas rutas gastronómicas que todos tenemos más que sabidas. En Nervión, frente a la estación de Santa Justa, Only YOU Hotel Sevilla propone otro plan: recorrer distintos momentos del día sin salir del hotel, desde un desayuno con calma hasta una comida antes de coger el tren, una merienda con dulces de autor, un cóctel cuando cae la tarde o un brunch de fin de semana para echar el rato sin mirar el reloj.

El hotel de cinco estrellas, diseñado por el interiorista Lázaro Rosa-Violán, ha hecho de la gastronomía una de sus principales cartas de presentación. Trotamundos, Breakery with Manu Jara y Limbo Cocktail & Pool Lounge conviven en un mismo edificio con desayuno buffet, opciones 24 horas y Weekend Brunch, configurando una propuesta pensada tanto para quienes se alojan como para quienes buscan un plan diferente ahora que llega el calor.

El plan gastronómico de Sevilla que empieza frente a Santa Justa

Espacios diafanos con un estilo contemporáneo y cuidado al detalle que combina la esencia sevillana con toques cosmopolitas. / El Correo

La dirección ayuda a entender el concepto. Only YOU Hotel Sevilla se encuentra en la avenida de Kansas City, a pocos metros de la estación de Santa Justa, uno de los grandes puntos de entrada y salida de la ciudad. Pero su oferta no está pensada únicamente para quien llega con una maleta. También mira al sevillano que trabaja por la zona, al que se mueve por Nervión o al que quiere comer, tomar algo o alargar la tarde sin bajar al centro.

Nervión tiene su propio ritmo. Es barrio de vecinos, de oficinas, de comercios, de idas y venidas, de gente que pasa a diario por Santa Justa y de quienes viven una Sevilla más cotidiana. En ese contexto, el hotel funciona como una dirección gastronómica con varias posibilidades: desayuno, comida, merienda, cóctel, brunch o plan de terraza e incluso piscina.

Trotamundos, cocina viajera con acento andaluz

Trotamundos cuenta con el sello del chef ejecutivo Roberto Pérez. / El Correo

El restaurante Trotamundos es uno de los ejes de la propuesta gastronómica del hotel. Su nombre ya apunta a una cocina viajera, abierta a sabores de distintas partes del mundo, pero sin perder la conexión con la tradición andaluza y con el lugar en el que se encuentra.

Weekend Brunch Cada sábado y domingo de 13:00 a 16:00 horas Only YOU Sevilla conquista a su público con su afterbrunch. Disfruta de una selección de aperitivos, un plato principal y un postre a elección, junto con café, agua, zumo y un cóctel de autor. Consulta la carta y reserva en este enlace

La propuesta está firmada por el chef ejecutivo Roberto Pérez y apuesta por platos creativos en un ambiente contemporáneo, alineado con el carácter cosmopolita de Only YOU Hotel Sevilla. Es un espacio pensado para comer o cenar dentro del hotel, pero también para quienes buscan una experiencia gastronómica en Nervión con algo más de intención que una parada rápida.

Breakery with Manu Jara, el lado más dulce del hotel

'Breakery' es el espacio gastronómico de Manu Jara dentro de Only YOU Hotel Sevilla. / El Correo

En Sevilla, el dulce también tiene nombre propio. Por eso, Breakery with Manu Jara aporta a la oferta del hotel el acento de lo nuestro. El reconocido dulcero sevillano firma un espacio dedicado a la panadería artesanal, los postres y esas paradas que no siempre necesitan una gran excusa. Breakery funciona para desayunar, merendar, hacer una pausa a media mañana o entrar simplemente a por un café y algo dulce.

Limbo Cocktail & Pool Lounge: el refugio más exclusivo para tus eventos este verano

Piscina de 70 m2 ubicada en la terraza. / El Correo

Además de una oferta gastronómica cuidada desde el primer hasta el último bocado, Only YOU Hotel Sevilla también ofrece Limbo Cocktail & Pool Lounge como un espacio disponible para eventos y celebraciones privadas. Situado en la emblemática terraza del hotel, este bar con piscina se presenta como un espacio exclusivo para disfrutar de las noches de verano en un ambiente muy especial.

Un hotel cinco estrellas diseñado para conectar con Sevilla

Desde habitaciones estándar hasta suites exclusivas, todas ellas equipadas con las máximas comodidades posibles para satisfacer las necesidades de los huéspedes que busquen, más que un lugar para dormir. / El Correo

Aunque la gastronomía se ha convertido en uno de sus grandes atractivos, Only YOU Hotel Sevilla mantiene también el carácter de hotel urbano de cinco estrellas. El establecimiento cuenta con 209 habitaciones distribuidas en siete plantas y una amplia variedad de categorías, desde habitaciones estándar hasta suites.

Desayuno 24 horas y Weekend Brunch para alargar el plan La ruta gastronómica del hotel empieza temprano, pero no entiende demasiado de horarios. Only YOU Hotel Sevilla ofrece un desayuno buffet con barra barista, pensado para comenzar el día con una propuesta amplia y cuidada. A ello se suman opciones de desayuno 24 horas, especialmente útiles para viajeros con horarios poco habituales o para quienes llegan a la ciudad fuera de los ritmos convencionales.

El diseño interior combina referencias a la cultura sevillana con elementos contemporáneos e internacionales. ¿El resultado?: un espacio ecléctico, cálido y sofisticado, pensado para quienes buscan algo más que un simple lugar donde dormir.

Con 209 habitaciones, está diseñado para ofrecer una experiencia de confort a sus huéspedes conectando la tradición con una visión cosmopolita de la ciudad. / El Correo

A ello se suman otros servicios como gimnasio 24 horas, piscina en la terraza, floristería en el lobby y nueve espacios versátiles para eventos, reuniones sociales o encuentros de empresa.

En conjunto, Only YOU Hotel Sevilla se presenta como un hotel frente a Santa Justa que utiliza la gastronomía como puerta de entrada a una experiencia más amplia, conectada con el viajero y con la sevillanía en estado puro.