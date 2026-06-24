El Infoca moviliza bomberos, aviones y un helicóptero por un incendio en Gerena

El Plan Infoca, dispositivo del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, ha informado este miércoles, 24 de junio, de un incendio forestal en el término municipal de Gerena, en la provincia de Sevilla.

Medios del Plan Infoca desplegados en Gerena

Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de X se han desplegado dos grupos de bomberos forestales, dos bricas y dos técnicos de operaciones.

Además, también se han requerido dos vehículos autobombas, dos aviones de carga en tierra, dos tipo anfibios ligeros y un helicóptero pesado.