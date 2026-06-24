Incendio forestal
El Infoca moviliza bomberos, aviones y un helicóptero por un incendio en Gerena
La rápida intervención del Plan Infoca busca controlar el fuego en el término municipal de Gerena con un amplio dispositivo.
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El Plan Infoca, dispositivo del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, ha informado este miércoles, 24 de junio, de un incendio forestal en el término municipal de Gerena, en la provincia de Sevilla.
Medios del Plan Infoca desplegados en Gerena
Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de X se han desplegado dos grupos de bomberos forestales, dos bricas y dos técnicos de operaciones.
Además, también se han requerido dos vehículos autobombas, dos aviones de carga en tierra, dos tipo anfibios ligeros y un helicóptero pesado.
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