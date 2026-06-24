Nueve meses de cárcel por un delito de atentado a un facultativo a una mujer que agredió a un médico en Sevilla Este

En Andalucía, las agresiones a médicos se han disparado un 153% en la última década. Amenazas, insultos, empujones, escupitajos o, en el peor de los casos, golpes. Los episodios de agresividad física o verbal contra el personal médico en centros de salud u hospitales, ha incrementado considerablemente, y mientras ya no es tan raro leer titulares de agresiones, todavía es poco común dar con sentencias firmes contra el agresor. La plaza número 10 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla ha condenado a nueve meses de prisión a una mujer que "empujó fuertemente" a un médico de un centro sanitario de la capital andaluza al intentar entrar en una zona restringida de la consulta de urgencias y que este hombre impidiera su paso. El tribunal ha considerado que los hechos constituyen un delito de atentado a funcionario sanitario en el centro de salud María Fuensanta Pérez Quirós, ubicado en Sevilla Este y dependiente del Distrito de Atención Primaria de Sevilla.

La resolución judicial condena a la agresora a nueve meses de prisión, así como a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, es decir, la persona condenada no puede ser elegida para cargos públicos mientras dure esa condena. Además, también deberá asumir el pago de las costas procesales. Asimismo, establece una indemnización por responsabilidad civil al profesional agredido.

Una agresión de 2021

Según la sentencia, consultada por Europa Press, el día 20 de junio de 2021, sobre las 12,30 horas, la encausada acudió a un centro de salud de la capital andaluza en compañía de unos familiares, entre ellos una joven menor de edad. Mantuvo una discusión con uno de los celadores del servicios y exigió que la menor "fuese atendida en el servicio de urgencias", al que fue derivada finalmente.

La mujer intentó acceder al interior de este servicio y, al no conseguir su propósito, se dirigió hacia el director del centro médico, que "le impedía la entrada a la zona restringida". La misma llevó a cabo "fuertes empujones" contra el facultativo, sin llegar a causarle ninguna lesión. La acusada reconoció los hechos y mostró conformidad con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al igual que la defensa de esta parte.

De esta forma, la agresora ha sido condenada por un delito de atentado a funcionario sanitario a nueve meses de cárcel, si bien no llegará a ingresar en prisión, dado que el tribunal ha aceptado el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad por un periodo de dos años. Todo ello, bajo la condición de que no vuelva a llevar a cabo conductas delictivas de esta índole en dicho período. No obstante, deberá indemnizar a la víctima con 150 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados.

El SAS subraya que cualquier agresión, ya sea física o verbal, contra profesionales sanitarios constituye una "conducta absolutamente intolerable" y recuerda su compromiso firme con la protección de los trabajadores del sistema sanitario público andaluz. La organización reitera además su política de "tolerancia cero" frente a las agresiones y recuerda que pone a disposición de los profesionales todos los recursos contemplados en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, incluyendo apoyo jurídico, asistencia psicológica y acompañamiento institucional.

167 agresiones a médicos en Andalucía durante 2025

Para poner en contexto, cabe recordar que los datos del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos cerraron 2025 con cifras "muy preocupantes", según el propio presidente de la institución, el doctor Alfonso Carmona. En un año se produjeron 167 agresiones registradas en la comunidad, un 21% más que en 2024, cuando se contabilizaron 138. En el conjunto de España, el número ascendió a 879, la cifra más alta desde que existen registros. A priori, pueden parecer cifras "menores" si se comparan con los datos compartidos por la Consejería de Sanidad, que registró una cifra histórica de 1.975 ataques el año pasado, o los que el Ministerio de Sanidad compartió, con 18.500 agresiones a nivel nacional. Ambas instituciones hicieron referencia a los casos del cuerpo de sanitarios en su conjunto, mientras que el CACM solo se refiere a aquellos médicos que han decidido denunciar su situación a un colegio de médicos.