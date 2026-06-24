VOLUNTARIADO
Las plantas de Oncología de Sevilla necesitan jóvenes voluntarios este verano: la AECC abre una nueva convocatoria
La institución oncológica hace un llamamiento a jóvenes que quieran ayudar con su compañía en las plantas de Oncología de los hospitales de Osuna, Valme y Virgen Macarena
En verano las plantas de Oncología de los hospitales no se vacían, la enfermedad no se va de vacaciones y la soledad no cesa. Precisamente, estos meses donde las ciudades se desinflan porque muchos tienen la suerte de poder veranear trasladándose de un lugar a otro, quienes están ingresados en los hospitales de Sevilla sufren una soledad más severa. Por ello, desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Sevilla se hace un llamamiento a jóvenes voluntarios que quieren acompañar a personas ingresadas durante estos meses de verano.
La AECC, la entidad de referencia en laucha contra el cáncer desde hace 70 años, acaba de abrir una nueva convocatoria de voluntariado joven para este periodo estival. El objetivo, de acuerdo con la institución, es reforzar el acompañamiento hospitalario en los hospitales de Osuna, Valme y Virgen Macarena. La iniciativa busca asegurar que las personas con cáncer y sus familiares continúen recibiendo compañía durante los meses estivales. Cabe tener en cuenta que se trata de unos meses donde la presencia de allegados también suele disminuir por las vacaciones.
Ser voluntario, según la AECC, supone un rol clave en la estancia de los hospitalizados. El acompañamiento del voluntariado contribuye "de manera decisiva" a "humanizar la atención sanitaria, reducir la sensación de soledad y ofrecer un apoyo cercano en momentos especialmente sensibles del proceso oncológico".
¿A quién está dirigida la convocatoria?
La convocatoria está enfocada a jóvenes "comprometidos, con sensibilidad social y motivación por mejorar la calidad de vida" de quienes atraviesan un diagnóstico de cáncer. El programa, además, ofrece la posibilidad de realizar un voluntariado intensivo durante el verano, una experiencia que combina aprendizaje, crecimiento personal y solidaridad. Según la propia entidad sevillana, se trata de una experiencia que no solo favorece a los pacientes oncológicos y a sus familias, también deja huella en quien brinda esta ayuda.
"Cada verano se necesitan más personas dispuestas a estar al lado de quienes más lo necesitan", señala la asociación.
Para todo aquel que esté interesado en informarse e inscribirse en la convocatoria, deberán rellenar este formulario.
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