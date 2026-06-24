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Sevilla

Polígono Sur y Torreblanca, entre el calor extremo y los cortes de luz: "Le rezaremos a San Judas para que no haya más apagones"

Endesa ha iniciado la instalación de 23 transformadores en Sevilla, cinco de ellos en estos barrios, "para reforzar la calidad de suministro en distintos puntos de la ciudad"

Imagen del nuevo centro de transformación instalado en Palmete este 23 de junio.

Imagen del nuevo centro de transformación instalado en Palmete este 23 de junio. / ENDESA

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Estos días de calor son aún más insufribles en algunos barrios vulnerables de Sevilla. Allí en muchas ocasiones no tienen la luz necesaria para encender ventiladores y aires acondicionados. De hecho, solo en el Polígono Sur se registraron el año pasado 3.835 incidencias eléctricas, según la estadística elaborada por la asociación Nosotros también somos Sevilla. Es decir: 10 apagones al día, de media. Buena parte de ellas, precisamente, en el mes de junio.

"Sabemos que han ido poniendo transformadores, pero la situación sigue igual. No es normal que se vaya la luz cada dos por tres", lamenta Carmen Picón, portavoz de esta asociación. "La gente vive al día. Muchos no llenan sus frigoríficos porque se les puede echar a perder la comida", asegura Picón. "En estos últimos días ha sido terrible el número de horas y personas afectadas. Sobre todo en el entorno de los transformadores ubicados en Mago de Oz, Estrella del Mar y Reina de la Paz", apunta Manuel, también miembro de esta entidad.

Estos cortes en el suministro eléctrico no son algo exclusivo del Polígono Sur: "Durante el lunes y la madrugada del martes una zona de Torreblanca ha estado más de 14 horas sin luz", señala Rocío López, portavoz de la plataforma vecinal de este barrio. "Y la semana pasada, algunas calles cercanas a Torremegía sufrieron un apagón desde las 19:00 hasta las 08:00 del día siguiente", detalla López.

Y tanto en un barrio como en otro, la sensación es la misma: "Aquí algunos se pegan horas y hasta días sin electricidad", expresa indignada Carmen Picón, representante de Nosotros también somos Sevilla. Un hartazgo que comparte con la portavoz vecinal de Torreblanca: "Hay muchísimas personas mayores, enfermos y electrodependientes que pasan estas olas de calor en casa con cortes de luz. Esto es terrible, sientes una impotencia increíble".

23 nuevos transformadores en Sevilla

La empresa encargada del suministro, Endesa, firmó la pasada semana un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para instalar de 23 centros de transformación en Sevilla. Todo ello "para reforzar la calidad de suministro en diferentes puntos de la ciudad", tal como destacan desde esta multinacional energética. De todos estos transformadores, tres se pondrán en Torreblanca y dos en Polígono Sur.

Imagen del nuevo centro de transformación instalado en Polígono Sur este 22 de junio.

Imagen del nuevo centro de transformación instalado en Polígono Sur este 22 de junio. / ENDESA

La primera instalación, de hecho, se llevó a cabo el pasado lunes en la calle La Celestina, ubicada en el Polígono Sur. Un nuevo equipamiento que se ha implantado "en una zona afectada por fraude masivo proveniente de plantaciones de marihuana, lo que perjudica a los pocos clientes con contrato en vigor que hay", según señalan desde Endesa, que precisa que ha invertido "más de 3,5 millones de euros desde 2020" en este enclave.

El segundo centro de transformación, por su parte, se ha habilitado ya en Palmete. "Estas actuaciones demuestran que no miramos hacia otro lado respecto a nuestros clientes", afirman fuentes de la compañía a El Correo de Andalucía. "Por nuestra parte seguimos invirtiendo, mejorando, metiendo potencia, reforzando y colaborando con las administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad", añaden desde Endesa.

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"La cuestión es que pagas, pero no tienes luz", protesta por su parte Rocío López. Porque un verano más -y van ya unos cuantos- barrios como Polígono Sur y Torreblanca vuelven a afrontar temperaturas altísimas con cortes de luz. Y ante la desesperación, se hacen comprensibles palabras como las de Carmen Picón: "Le rezaremos a San Judas Tadeo, patrón de lo imposible, para que deje de haber apagones".

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