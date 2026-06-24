La Cámara de Comercio de Sevilla y Gaesco reclaman al Ministerio de Transportes medidas urgentes por las averías del AVE Sevilla-Madrid
El Observatorio de Infraestructuras de la Cámara de Comercio de Sevilla y GAESCO han elevado el tono contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
El Observatorio de Infraestructuras de la Cámara de Comercio de Sevilla y GAESCO reclaman al Ministerio de Transportes una "solución inmediata y definitiva" a los problemas de averías contínuas que sufre la Alta Velocidad entre Sevilla y Madrid. Una vez más, los pasajeros del AVE han tenido que vivir una situación que ha provocado graves consecuencias económicas a las empresas, así como a los usuarios que hacían uso de la línea ferroviaria para sus traslados. Desde el Observatorio de Infraestructuras de la Cámara de Comercio preguntan al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente: “¿hasta cuándo tenemos que seguir sufriendo estas averías?”. No se puede normalizar que un transporte que ha sido modelo para otros países esté sumido en un "caos continuo", con atrasos en sus horarios y con falta de respuesta para los pasajeros que hacen uso del mismo. Por todo ello, “consideramos que debe tomarse en serio de una vez por todas los problemas que a diario se viven en la línea de Alta Velocidad”.
Incidencia en la catenaria de Adif
Esta petición se realiza después de que en la tarde de ayer martes sobre las 20.00 horas cayera un cable de alta tensión sobre las catenaria de Adif a su paso por La Rinconada, provocando daños importantes en el tendido eléctrico y un incendio en la vía que tuvo que ser sofocado por causas aún desconocidas.
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