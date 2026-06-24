Romeo Santos y Prince Royce llevan su histórica gira conjunta a Icónica Santalucía Sevilla Fest

Romeo Santos y Prince Royce actuarán juntos este jueves 25 de junio en la Plaza de España de Sevilla dentro de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest. El concierto forma parte de su primera gira conjunta por Europa, titulada ‘Mejor Tarde Que Nunca’, uno de los acontecimientos musicales más esperados del verano.

La cita reunirá en un mismo escenario a dos de los artistas más influyentes de la bachata a nivel mundial. La apertura de puertas será a las 20.00 horas y el inicio del concierto está previsto para las 22.00 horas. Las entradas continúan a la venta a través de la web oficial del festival.

La gira ‘Mejor Tarde Que Nunca’ recorrerá Europa entre los meses de junio y agosto de 2026, con paradas en algunas de las principales capitales del continente. En España, el tour pasará por ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla, además de nuevas fechas europeas que se anunciarán próximamente.

Dos leyendas de la bachata en la Plaza de España

El espectáculo promete una noche cargada de romanticismo, nostalgia y grandes éxitos. Romeo Santos y Prince Royce compartirán escenario para interpretar canciones de su proyecto conjunto, además de repasar algunos de los temas que han marcado sus trayectorias individuales y que han llevado la bachata a una dimensión global.

Considerado como El Rey de la Bachata, Romeo Santos fue una figura clave en la internacionalización del género como líder y principal compositor de Aventura. Su carrera en solitario ha consolidado un legado con álbumes número uno, récords de asistencia en giras internacionales, miles de millones de reproducciones digitales y conciertos en algunos de los recintos más emblemáticos del mundo.

Por su parte, Prince Royce representa el puente entre la bachata tradicional y el sonido latino contemporáneo. Desde su debut, ha acercado el género al pop y a las nuevas tendencias, con una carrera avalada por premios Billboard, Latin American Music Awards, nominaciones a los Latin Grammy y giras internacionales con entradas agotadas.

Una de las grandes citas del verano musical en Sevilla

El concierto de Romeo Santos y Prince Royce se presenta como una de las grandes citas de la edición de este año de Icónica Santalucía Sevilla Fest, que vuelve a convertir la Plaza de España en uno de los escenarios más destacados de la música en directo en España.

La noche contará además con la participación de la DJ y productora argentina Vilu Gontero, que continuará la velada dentro de las Endesa Music Sessions. Su propuesta, basada en un formato abierto y sin etiquetas, mezcla distintos estilos para mantener el ritmo tras el concierto principal.

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Con esta actuación, Sevilla se suma a una gira histórica para la música latina y para la bachata, en una noche que reunirá a dos generaciones de seguidores alrededor de dos artistas que han definido buena parte del pasado, el presente y el futuro del género.