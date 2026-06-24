Sale ardiendo un transformador en Torreblanca a causa de una sobrecarga eléctrica

Un centro de transformación eléctrica situado en el barrio de La Milagrosa, en la calle Torregrosa esquina con calle Torrefina, ha salido ardiendo en torno a las 4 de la tarde. Fuentes de la compañía han asegurado a El Correo de Andalucía que se ha producido una sobrecarga eléctrica unida a las altas temperaturas registradas a lo largo del día. La misma habría sido provocada por "suministros ilegales". La máquina tenía potencia para 500 clientes y sólo 220 contratados, afirman desde Endesa.

Este centro transformador estaba dotado de un cuadro de telemando, con un valor cercano a los 65.000 euros, y habrá que cambiarlo al completo. Según las primeras estimaciones, la reparación de los daños provocados por el incendio del transformador de Endesa podría superar los 200.000 euros. A los aproximadamente 80.000 euros del centro afectado se sumarían otros 65.000 euros correspondientes al cuadro eléctrico, unos 30.000 euros para la renovación de la red de baja tensión y entre 30.000 y 50.000 euros adicionales por la instalación de grupos electrógenos, lo que situaría el coste total entre 205.000 y 225.000 euros. Este sistema permite manejar a distancia el centro y es un mecanismo similar al que opera en los cuadros de las casas, cuando salta el diferencial. Si este cuadro salta, desde la empresa pueden rearmarlo y los vecinos no tendrían que esperar tanto tiempo sin luz. Sin embargo, el hecho de haber estado a "una demanda energética muy alta y de manera constante" es lo que ha posibilitado el incendio, según la compañía.

Una vez sofocado el incendio, los técnicos de la empresa tendrán que revisar y ver las consecuencias de lo ocurrido. "Cuando se pueda acceder al centro colocaremos un grupo electrógeno para que podamos reponer el suministro y hacer el análisis", señalan estas mismas fuentes.

"Más de 14 horas sin luz"

Un transformador ardiendo en verano en Sevilla no es un hecho puntual y Torreblanca no es una excepción. "Durante el lunes y la madrugada del martes una zona de Torreblanca ha estado más de 14 horas sin luz", señala Rocío López, portavoz de la plataforma vecinal Nosotros también somos Sevilla. "Y la semana pasada, algunas calles cercanas a Torremegía sufrieron un apagón desde las 19:00 hasta las 08:00 del día siguiente", detalla López.

Esta asociación registró el año pasado un total de 3.835 incidencias solo en el Polígono Sur. "Sabemos que han ido poniendo transformadores, pero la situación sigue igual. No es normal que se vaya la luz cada dos por tres", lamenta Carmen Picón, portavoz de esta asociación.

3,5 millones de euros invertidos desde 2020

Endesa firmó la semana pasada un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para instalar un total de 23 centros de transformación en la ciudad. La idea era, según la multinacional energética, "reforzar la calidad de suministro en diferentes puntos de la ciudad".

La empresa asegura que, desde 2020, se han invertido más de 3,5 millones de euros solo en el Polígono Sur. "Estas actuaciones demuestran que no miramos hacia otro lado respecto a nuestros clientes", afirman fuentes de la compañía a El Correo de Andalucía. "Por nuestra parte seguimos invirtiendo, mejorando, metiendo potencia, reforzando y colaborando con las administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad".