Así es la portada de la Feria de Abril de 2027: una inspiración compartida entre el Pabellón de Marruecos y la Generación del 27

Ya conocemos cómo será la nueva portada de la Feria de Abril para 2027. Bajo el nombre de Puerta a los Sueños 1927, la nueva estructura es una representación inspirada en el Pabellón de Marruecos y Cortijo de Pino Montano. Ha sido presentada la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento de Sevilla, donde se han dado todos los detalles de lo que será el pistoletazo de salida para la organización de una de las semanas más grandes de la primavera sevillana.

Tal como se ha detallado el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, durante la presentación, la portada de la Feria de Abril de 2027 que tiene como protagonistas al Pabellón de Marruecos, de la Exposición Iberoamericana de 1929 y al cortijo de Pino Montano, propiedad de Ignacio Sánchez Mejías y germen de la Generación del 27, de la que se celebrará su centenario en 2027.

Por lo tanto, la instalación efímera que cada año se convierte en punto de encuentro y centro de todas las miradas tanto de sevillanos como de visitantes será un homenaje y celebración del centenario de Generación del 27, además de tener un guiño a la Exposición Iberoamericana de 1929, destacando uno de sus edificios tan significativos como lo es el Pabellón de Marruecos.

Presentación de la Portada de la Feria de Abril 2027 en Sevilla. / Marina Casanova

Hugo Montalbán, autor de la obra, ha explicado que la estructura para 2027 nace del encuentro entre arquitectura, poesía e historia, tomando como referencia dos enclaves profundamente vinculados al patrimonio cultural de la ciudad: el Pabellón de Marruecos de la Exposición Iberoamericana de 1929 y el Cortijo de Pino Montano, ligado a la figura de Ignacio Sánchez Mejías y al universo intelectual de la Generación del 27, cuyo centenario se conmemora en 2027.

Todos los detalles de la portada de la Feria de Abril de 2027

El Ayuntamiento de Sevilla ha detallado en una nota de prensa que la composición de Hugo Montalbán tiene 50 metros de ancho, 40 metros de altura y seis de profundidad. Se organiza en torno a tres grandes arcos de acceso, presididos por una reinterpretación de la puerta principal del Pabellón de Marruecos. El arco central, de carácter monumental, reproduce la riqueza ornamental del edificio original mediante molduras, relieves, zelliges y motivos geométricos inspirados en la tradición hispanomarroquí. A ambos lados se disponen dos puertas secundarias, inspiradas en la fuente lateral del pabellón y sus elementos ornamentales, creando una composición equilibrada y simétrica que refuerza la solemnidad y el carácter ceremonial de la portada.

Flanqueando estos accesos se elevan dos torres inspiradas en la torre-minarete del propio pabellón. Su desarrollo vertical incorpora arcos lobulados, celosías, mosaicos y paños decorativos que evocan la arquitectura historicista neomarroquí. En sus cuerpos inferiores se integran las características ventanas y la puerta de fundición del Cortijo de Pino Montano, estableciendo un diálogo entre dos momentos fundamentales de la historia cultural sevillana: la herencia arquitectónica de raíz hispanomusulmana y el legado literario y creativo de la Generación del 27.

Plano de la Portada de la Feria de 2027 / Ayuntamiento de Sevilla

La propuesta cromática se articula a partir del blanco. Presente como color dominante y fondo de toda la composición, actúa como soporte de la luz y como elemento unificador del conjunto. Inspirado en la arquitectura mediterránea y neomarroquí. Sobre este fondo luminoso destacan los verdes de las cubiertas cerámicas, inspirados directamente en las tejas vidriadas del Pabellón de Marruecos, que se convierten en uno de los rasgos más reconocibles de la propuesta.

Junto a ellos aparecen los tonos azules y turquesas procedentes de la azulejería interior del edificio, evocando al mismo tiempo el cielo de Sevilla y la profundidad simbólica de la noche. El zócalo en color albero establece una referencia directa al recinto ferial, al entorno del pabellón, al entorno del propio Cortijo de Pino Montano y a la identidad cromática de la ciudad, mientras que los amarillos y dorados aportan destellos de luz a través de los motivos decorativos y de las estrellas que recorren toda la composición.

Las estrellas constituyen uno de los elementos simbólicos más importantes de la obra. Representan el mundo de los sueños, la imaginación y la creación. La gran cenefa superior se transforma así en una representación abstracta del cielo nocturno, donde la geometría tradicional dialoga con la poesía y con la idea de un universo abierto a la contemplación y al deseo.

Esta presencia del cielo y de las estrellas establece un vínculo directo con la Generación del 27, movimiento que encontró en la poesía una forma de explorar la belleza, la emoción y los grandes interrogantes humanos.