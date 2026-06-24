Sevilla reivindica su papel como gran polo industrial en una nueva edición de #ElCorreoPregunta

Sevilla mira este viernes a uno de los grandes motores de su presente y de su futuro: la industria. Enmarcado en el ciclo #ElCorreoPregunta y bajo el título “Sevilla es Industria”, El Correo de Andalucía, del grupo Prensa Ibérica, y la Cámara de Comercio de Sevilla organizan el 'I Foro Sevilla es Industria', una cita que reunirá a representantes institucionales, empresas y agentes económicos para analizar el papel clave que desempeña el sector industrial en el desarrollo económico y social de la provincia.

El encuentro se celebrará este viernes 26 de junio, a partir de las 9.30 horas, en la Cámara de Comercio de Sevilla, situada en la Plaza de la Contratación, 1. La jornada nace con la vocación de convertirse en un espacio de análisis, diálogo y reflexión sobre los retos, oportunidades y necesidades de un sector determinante para Sevilla y Andalucía.

Sevilla, uno de los grandes polos industriales de España

La provincia de Sevilla se ha consolidado como uno de los grandes polos industriales del país gracias a la fortaleza de su tejido empresarial, su capacidad de innovación y su apuesta por sectores de alto valor añadido. Desde la energía y la aeronáutica hasta la sostenibilidad, la ingeniería, la automoción, la formación o la actividad empresarial vinculada al territorio, la industria sevillana atraviesa un momento decisivo para seguir creciendo y reforzar su competitividad.

Ese será precisamente uno de los ejes centrales del foro: poner sobre la mesa qué necesita la industria para ganar peso, atraer inversión, generar empleo cualificado y consolidar a Sevilla como un territorio de referencia en el mapa económico nacional.

Una jornada con presencia institucional y empresarial

Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla. / M.Quesada

La bienvenida correrá a cargo de Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, que abrirá un encuentro orientado a conectar la visión institucional con la realidad de las empresas. A continuación, Isabel Morillo, directora de este medio, será la encargada de la apertura institucional y dará paso a la intervención de Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en funciones.

La jornada incluirá también un diálogo entre Víctor Marcos Morell, director de Planificación y Coordinación Energética en España de la Secretaría de Estado de Energía, e Isabel Morillo, en el que se abordarán cuestiones vinculadas a la planificación energética, la transformación industrial y los desafíos que afronta el sector en un contexto marcado por la transición energética, la innovación y la necesidad de reforzar la competitividad.

Quién es quién en la industria sevillana

Uno de los bloques principales será la mesa redonda “Quién es quién en la Industria Sevillana”, moderada por Javier Alonso, redactor jefe de este medio. En ella participarán Cristina González, directora de Sostenibilidad de Persán; Grupo COX; y Rafael Botello, director de la planta de Tablada de AIRBUS España.

El debate permitirá tomar el pulso a algunas de las compañías que representan la diversidad, la capacidad de innovación y el peso económico de la industria sevillana. La sostenibilidad, la internacionalización, la tecnología, el talento y la adaptación a los nuevos escenarios productivos serán algunos de los asuntos que estarán sobre la mesa.

La industria pide paso para crecer

El foro continuará con una segunda mesa redonda bajo el título “La Industria pide paso para crecer”, moderada por Isabel Morillo. En este bloque participarán Francisco Moreno, presidente de FEDEME; Francisco Velasco, delegado de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Andalucía; Raquel Vega, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada; y Manuel Jesús Martín, vocal de la Junta de Gobierno y responsable de la Comisión de Ejercicio Libre del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla (COGITISE).

Este espacio pondrá el foco en los retos que afronta el sector para seguir avanzando: la necesidad de suelo industrial, la formación de perfiles cualificados, la colaboración público-privada o el papel de los municipios como aliados en el crecimiento industrial.

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