Educación
Estos son los 125 másteres oficiales de la Universidad de Sevilla para 2026/2027: novedades y plazas disponibles
La Universidad de Sevilla suma nuevos másteres Erasmus Mundus, dobles titulaciones y programas con universidades nacionales e internacionales.
La Universidad de Sevilla refuerza su oferta de posgrado para el curso 2026/27 con 125 títulos de Máster Universitario, cerca de 4.500 plazas disponibles y una apuesta creciente por la internacionalización, con tres másteres internacionales, dos de ellos acreditados como Erasmus Mundus.
Nuevos másteres internacionales en la Universidad de Sevilla
Según ha detallado la institución universitaria en una nota de prensa, una de las novedades para este curso es el Máster Universitario Erasmus Mundus en Física Nuclear / Erasmus Mundus Master in Nuclear Physics por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Sevilla, Università degli Studi di Catania (Italia), Università degli Studi di Padova (Italia) y Université de Caen Basse-Normandie (Francia).
En el catálogo de titulaciones de posgrado de la US también figuran 11 dobles másteres, en los que los estudiantes obtienen dos títulos tras cursar un programa diseñado específicamente para este fin.
Dobles titulaciones y Universidad Europea Ulysseus
Para el próximo curso, en el marco de la Universidad Europea Ulysseus, se incorpora al catálogo la doble titulación internacional de Máster Universitario en Fisiología y Neurociencia por la Universidad de Sevilla y el International Neuroscience Máster (INM) por la Université Côte d'Azur (Francia) (UNICA).
Asimismo, la US mantiene varios másteres conjuntos con otras universidades nacionales e internacionales. En este capítulo, destacan nuevos títulos para el próximo curso como el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Plasmas y Fusión o el Máster Universitario en Estadística Avanzada y Ciencias de Datos, ambos con la Universidad de Granada; y el Máster Universitario en Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales, con la Universidad de Málaga.
Actualmente se encuentra abierta la fase 2 para solicitar plaza en estudios de Máster Universitario. El plazo para la solicitud, que debe realizarse a través de la plataforma habilitada a tal efecto por el Distrito Único Andaluz, concluye el 26 de junio.
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