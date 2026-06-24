La Universidad de Sevilla esboza su plan de ajuste presupuestario para 2026 con la incertidumbre entre docentes e investigadores: "Es uno de los momentos más críticos"

El plan de ajuste de la Universidad de Sevilla para 2026 quiere recortar un total de 16 millones de euros para ganarlos en ahorro. Estas son las intenciones del equipo de Gobierno de la Hispalense para contener el gasto tras el incremento notable del capítulo I del presupuesto de la US, referido a los costes de personal. En cambio, desde la plataforma Us x la Pública, que aglutina a diferentes colectivos de la comunidad universitaria, rechazan de pleno este plan por la "falta de concreción" en las medidas y critican que no se les haya entregado previamente para su estudio.

Este martes, el Consejo de Gobierno puso en conocimiento el Plan de Eficiencia Organizativa para la Sostenibilidad Financiera (PEOSP) para este año 2026 propuesto por el propio equipo de Carmen Vargas. Se estructura en 5 grandes líneas y recoge un conjunto de medidas encaminadas a la contención del gasto. El primer apartado se centra en medidas generales para la racionalización del gasto; el segundo se orienta a la dedicación del profesorado, el tercero a la dedicación del PTGAS, el cuarto está orientado a promociones y contrataciones de personal y, finalmente, el quinto a planes propios, becas de formación y otras convocatorias de la Universidad de Sevilla.

La comunidad universitaria niega que el plan se haya consensuado

Por su parte, el equipo de la rectora Carmen Vargas sostiene que ha sido previamente presentado a diferentes colectivos de la comunidad universidad en el transcurso de unas reuniones que han permitido recoger diferentes sugerencias. De esta manera, el Consejo de Gobierno de la US ha subrayado el diálogo abierto con el resto de sectores en aras de una mayor transparencia.

Una idea que choca con las palabras de la plataforma US x la Pública que afirman que el documento aún no ha sido entregado a los representantes de la comunidad universitaria para su estudio. Del mismo modo, señalan que el citado Plan de Eficiencia Organizativa presenta una "falta de concreción en las medidas y de estudio de su alcance económico e impacto en la calidad del servicio". Por ello, solicitan al equipo de Gobierno retirar este plan de ajuste. Esta plataforma aglutina distintos colectivos y sindicatos de Estudiantes, Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS).

En esta línea se ha mostrado también el Comité de Empresa del PDI. En un comunicado, aseguran que el equipo de Gobierno ha propuesto este plan "sin evaluar ni informar sobre su alcance económico real ni el impacto en la calidad de la docencia y la investigación". Indican que una prueba de ello es que "ni siquiera prevea someterlo a votación en ningún órgano", indican los representantes del profesorado.

Los recortes "ya se aplican de facto"

Desde US x la Pública denuncian que los recortes "ya se aplican de facto" en algunas facultades. Sostienen haber canalizado quejas en lo relativo al plan propio de investigación, donde se observa un inusual retraso en las convocatorias de iniciación, tanto para el PTGAS que apoya proyectos de investigación, como en lo relativo a la asistencia a congresos. En materia docente, destacan la reducción de grupos de estudiantes en la Facultad de Enfermería, la no reparación y paralización de mejora de infraestructuras, la reducción en el presupuesto para innovación docente y la eliminación de becas para cooperación internacional. En este sentido, consideran que la US afronta "uno de los momentos más críticos de este siglo".

No obstante, apuntan que la razón fundamental detrás del déficit presupuestario está en el incumplimiento del modelo de financiación de las universidades públicas por parte de la Junta de Andalucía. Denuncian que ello está llevando al conjunto de universidades a "una situación de asfixia". Respecto a los gastos de personal, sostienen que a los trabajadores se les adeudan complementos de su salario que corresponden a la administración andaluza. "Hay personal contratado al que sistemáticamente no se les está pagando parte de su sueldo", afirman.

Un ahorro estimado de 16 millones de euros

Desde el máximo órgano de Gobierno de la Hispalense, indican que el citado Plan de Eficiencia Organizativa para la Sostenibilidad Financiera (PEOSP) supondrá un ahorro estimado de 16 millones de euros en 2026. Asimismo, esperan que contribuya a preservar la estabilidad financiera a la espera de recibir la financiación necesaria. Cabe recordar que las universidades públicas andaluzas continúan pendientes del desarrollo de la auditoría técnica acordada con la Junta de Andalucía en el mes de abril cuando se aprobó igualmente el primer reparto presupuestario de 2026, que incorporó una partida adicional de 37,5 millones de euros.

La Universidad de Sevilla ha insistido que la puesta en marcha de estas medidas, destinadas a la contención del gasto, responden a "un contexto presupuestario especialmente exigente", marcado por el notable incremento del capítulo I del mismo, concretado en los costes de personal. Según detalló la US en un informe el mes pasado, el crecimiento de las retribuciones del PDI (Personal Docente e Investigador) alcanza el 12% respecto al anterior ejercicio, mientras que en el caso del Personal Técnico de Investigación y Servicios (PTGAS) el aumento es del 7%. Entre los principales motivos, destaca la subida del 2,5% del sueldo de los empleados públicos aprobado por el Gobierno de España el pasado mes de diciembre.