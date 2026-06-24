Toma de posesión de Jesús María García como nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental / El Correo

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Vídeo | Toma de posesión de Jesús María García como nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental

El acto de toma de posesión del comisario principal Jesús María García como nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental ha contado con la asistencia del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo; del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández; y del director adjunto operativo, José Santafé. Más información